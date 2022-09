Must read: zo moet het niet...

De nieuwe Britse premier verknalt de economie. Plus: een Italiaanse schuldencrisis kan er ook nog wel bij, liever geen high yield-obligaties en Azië is over de coronadip.

Must read: in afwachting van de aandelenrally

"De Fed is krankzinnig geworden"

Het is prima dat de Fed de rente heeft verhoogd, maar de Amerikaanse centrale bank dreigt nu volledig door te draaien en de welvaart van miljoenen mensen op het spel te zetten. Het wordt de hoogste tijd dat de Fed stopt met renteverhogingen, aldus Ben Carlson.

Eerste hulp in moeilijke beurstijden

Oplopende inflatie, stijgende rente, recessie-angst en de energiecrisis domineren het economische nieuws en dat is terug te zien in de marktvolatiliteit. Managing director David Agie de Selsaeten van J.P. Morgan Private Bank in Amsterdam, biedt onzekere beleggers troost, hulp en enige zekerheid.

Dr. Koper is even de weg kwijt

De koperprijs is dit jaar al bijna 20% gedaald en bijna 30% ten opzichte van de piek in maart. Dat duidt volgens Patrick Greene en Christopher Jeffery van LGIM op recessie-angst én een snellere groei van het aanbod dit jaar en volgend jaar. "Maar op langere termijn zullen de koperprijzen echter weer stijgen door de groene transitie."

Pijn beursdaling raakt Amerikaanse consumentenuitgaven

Stock market losses wipe out $9 trillion from Americans' wealth https://t.co/D04JNhVtZ4 — CNBC (@CNBC) September 27, 2022

Ondertussen in Azië

The MSCI Asia Pacific Index has now surpassed the pandemic crash. pic.twitter.com/jfY1JI5D0U — Ayesha Tariq, CFA (@ayeshatariq) September 28, 2022

Vincent Juvyns van J.P. Morgan AM is positief over obligaties

Obligatiemarkt biedt kansen volgens Vincent Juvyns van JPMorgan AM, die de markt voor aandelen moeilijk noemt op dit moment https://t.co/lciQeLclFc @Juvyns_Vincent @JPMorganAM — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) September 28, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ondanks hoge yield willen beleggers geen high yield-obligaties

Based on 64 #assetallocation reports, #HighYield is the least attractive #fixedincome category, with the recommendation "underweight." This month credit spreads are widening in both USA and Euro zone!



US HighYield - - Euro HighYield

MTD 1.93 2.22

YTD 2.08 2.42 pic.twitter.com/yMgSuSo8H3 — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) September 28, 2022

Kan er ook nog wel bij...

Goeie