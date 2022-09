Must read: BlackRock, 's werelds grootste, is er niet gerust op

Sterk gestegen rentes bieden prima instapmoment

Mike Gitlin, hoofd vastrentende waarden bij Capital Group, is positief gestemd over tal van obligatiecategorieën, zoals investment grade, high hield en EMD . "Bij de huidige rente suggereert de geschiedenis hogere totaalrendementen in de komende paar jaar."

Inflatie raakt aandelen harder dan hogere rente

Ben Carlson adviseert aandelenbeleggers vooral naar de inflatie te kijken. Mocht die terugzakken richting 2%, dan is dat veel belangrijker dan wat de rente dan doet.

Smallcaps presteren goed bij hoge inflatie en stijgende rente

Volgens Curt Organt, portfoliomanager Amerikaanse smalcaps bij T. Rowe Price, is het nu een prima moment om een positie op te bouwen in Amerikaanse kleine bedrijven. Zijn argumenten zijn overtuigend.

BlackRock rekent niet op een zachte landing

Dus koopt even geen aandelen uit de volwassen markten.

Can central banks achieve a “soft landing,” where #inflation falls back to 2% quickly without crushing growth? We think that’s unlikely, and are underweight developed market equities in the short term as stocks aren’t fully pricing in recession risks. https://t.co/lDCJPtTqYy pic.twitter.com/qK3Rfvz69y — BlackRock (@BlackRock) September 26, 2022

De 12 goedkoopste techaandelen

Volgens Morningstar. Bekend zijn de meeste namen niet. Oranje boven?

Olieprijs weer terug maar 100 dollar?

In de loop van de zomer zakte de vraag naar olie in en daalde de prijs, maar dat kan nog voor het einde van het jaar weer helemaal anders zijn. Een prijs van meer dan 100 dollar per vat is goed mogelijk, denkt Natasha Kaneva, hoofd grondstoffenstrategie bij J.P. Morgan. Vanochtend daalt Brent met bijna 2% tot bijna 83 dollar de vat.

IMF en Moody's negatief over Britse belastingverlagingen

“A sustained confidence shock arising from market concerns over the credibility of the government’s fiscal strategy that resulted in structurally higher funding costs could more permanently weaken the UK’s debt affordability." CNBC brengt het verhaal.

Beleggen in (tech)aandelen is risico nemen

Resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Nasdaq 100 Total Returns

2000: -37%

2001: -33%

2002: -38%

2003: +50%

2004: +11%

2005: +2%

2006: +7%

2007: +19%

2008: -42%

2009: +55%

2010: +20%

2011: +4%

2012: +18%

2013: +37%

2014: +19%

2015: +10%

2016: +7%

2017: +33%

2018: +.04%

2019: +39%

2020: +49%

2021: +27%

2022 YTD: -31% — Charlie Bilello (@charliebilello) September 27, 2022

Biedt dit enig houvast?

The market falls -34.6% during the average bear market.



The average recovery takes 2 years. pic.twitter.com/HBS5cwuJTb — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) September 27, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wie is de grootste?

In het afgelopen jaar is het balanstotaal bij negen van de twaalf grootste banken van Nederland toegenomen. De top drie van Nederlands grootste banken kent geen verrassingen: ING, Rabobank en ABN AMRO zijn met afstand de drie grootste banken van Nederland.

