Must read: een milde recessie?

Land van de rijzende zon maar dalende munt

De bank of Japan staat voor een lastige keuze: vasthouden aan het huidige laag-rente-beleid of meedoen met de andere centrale banken. Beide keuzes hebben volgens Hendrik Tuch ernstige nadelen. Lees de scherpe analyse.

De markt heeft ook een keuze

Japan 20y yields rise >1% for 1st time since 2015 as bond rout spreads. pic.twitter.com/EBBnUcGzCO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 27, 2022

Inflatiebestrijding begint met een stabiele munt

"In focusing on raising interest rates to cool inflation, central banks and governments have overlooked the importance of maintaining stable currencies", aldus Steve Forbes in een artikel van CNBC.

Een milde recessie? Vergeet het maar!

Voor wie nog hoopte op een milde recessie deze winter in Europa, wordt ruw uit de droom geholpen door de strategen van Deutsche Bank.

Ook de OESEO is alles behalve positief. De economische verwachtingen voor de eurozone gaan verder omlaag.

Waar belegt NN IP nog wel in?

We remain positioned for weak growth, sticky inflation and more monetary policy tightening, via underweights in equities, corporate credit and government bonds, writes Maarten-Jan Bakkum in this week's Houseview: https://t.co/sBITQqwBhi#NNIPHouseview #economy #inflation pic.twitter.com/R1ugCAIJoo — NNInvestmentPartners (@NNIP) July 27, 2022

Hou het simpel en wees vooral consistent

In tijden van grote volatiliteit is het lastig vasthouden aan de langetermijnstrategie en is de verlokking groot adviezen aan te nemen van specialisten met complexe ideeën. Luister niet!

Ook grondstoffenprijsvoorspellingen hebben geen zin

Column: Onzinnige voorspellingen van grondstofprijzen



Waag je niet aan prijsvoorspellingen op de lange termijn. Het heeft geen zin en bovendien heeft het maar bar weinig betekenis. 'In the long run we are all dead'. https://t.co/SMy64qZWSI pic.twitter.com/DNQhSyXhyS — Casper Burgering (@CasperBurgering) September 26, 2022

Dit probleem is er ook nog

Hittegolven en andere extreme weersomstandigheden zijn een waarschuwing dat we onze relatie met de #natuur moeten herzien. Peter Harrison, CEO van Schroders meent dat hierin voor de financiële sector een rol is weggelegd.



Lees meer: https://t.co/JlSrbuEvdG#hitte #weer pic.twitter.com/YkmBJc2fky — SchrodersNL (@SchrodersNL) September 25, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Over obligatiecrash gesproken

Good morning from #Austria, where the bond rout is particularly evident in the 100y Austrian paper. The price has almost halved since the beginning of the year. Compared with the price high in 2020, the price of the bond is worth only one-third as much. pic.twitter.com/B1ZCCVLXJq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 27, 2022

Positieve spaarrente terug van weggeweest

Nu de Europese Centrale Bank voor de tweede keer in korte tijd zijn belangrijkste rentes heeft verhoogd, schieten de spaarrentes die banken aanbieden verder omhoog. Onder meer bunq, Nationale-Nederlanden, Openbank, NIBC Direct en Lloyds Bank bieden per 1 oktober een ‘flink’ verhoogde spaarrente aan.

Je gelooft het niet