Must read: de obligatiecrash is pas kostbaar en heftig

Aandelenbeloning blijft komende 12 maanden uit

Hoofdeconoom Paul Jackson van Invesco ziet het somber in voor risicovolle beleggingen. Positief is hij over cash, vastgoed en aandelen uit opkomende markten. "De lage waarderingen in opkomende markten zijn een bescheiden lichtpuntje."

Wie durft?

PE ratios for EM markets since 2003.

This is such an interesting chart. pic.twitter.com/7FRcKNmsn3 — Ayesha Tariq, CFA (@ayeshatariq) September 25, 2022

"Nieuwe beleggingsrealiteit vereist nieuw beleggingskompas"

"Voorlopig lijkt het erop dat centrale banken zich minder bekommeren om de aandelenportefeuille van beleggers." Volgens Justin Thomson, CIO International Equity van T. Rowe Price, zijn fundamentele bedrijfsanalyses daarom weer belangrijk.

Contra-indicator

Put-posities op recordstand.

Traders purchased downside options protection at a record pace on Friday as psychology turns increasingly despondent. Overall volume in put options surged to highest level ever. ‘Fear clearly arrived,’ says Alon Rosin at Oppenheimer. https://t.co/YUgSFQCxm6 (HT @knowledge_vital) pic.twitter.com/9kUnYDnuw6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 24, 2022

Fed vol op het orgel

This is the fastest Fed hiking cycle in many decades, if not ever. pic.twitter.com/VeANVoFT7h — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) September 25, 2022

Thatcher 2.0 lijkt niet de oplossing

"Britain’s lurch toward ‘Reaganomics’ gets a thumbs down from the markets." De markten zijn zeer negatief over het nieuwe neoliberale beleid van het VK, bericht ook CNBC. Onderwijl is het pond nu bijna even veel waard als een euro.

If you have a UK government which just spend and spend this is what your get: exploding bond yields.

If you owned a 10 y UK bond, this is what it looks like in euro's. pic.twitter.com/ZNoSkmuP1H — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 26, 2022

Obligaties zijn nu wel/niet aantrekkelijk

"Estimating when the core danger has passed and a new rally in fixed-income has started is a mix of art and science, but at some unknown point in time that transition will arrive. As yields rise and inflation eases, the relative allure of bond payouts becomes attractive, in absolute and relative terms vs. other assets." Hier is het verhaal. Lees ook: Bonds are back.

De crash van de obligatiemarkt is kostbaar...

Looks like the bond market bubble has burst. The value of global bonds has plunged by another $1.2tn this week, bringing the total loss from ATH to $12.2tn. pic.twitter.com/JMBAGhdDlZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2022

... en heftig.

The real drama in the financial markets cannot be seen in the stock fear barometer VIX which trades below 30, but in the bond volatility index MOVE which trades at elevated levels. pic.twitter.com/I8yVvkBVch — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2022

Spreiden is (dit jaar) lijden

A 60/40 Portfolio of US Stocks/Bonds is down 19.3% in 2022, on pace to become the 2nd worst year in history after 1931. pic.twitter.com/NmGkavahWs — Charlie Bilello (@charliebilello) September 24, 2022

Grote handtekeningen, slechte beursprestaties

Narcistische ceo's presteren veel slechter dan ceo's met een bescheiden karakter. Deze narcistische leiders zijn eenvoudig te herkennen aan hun grote potsierlijke handtekening, schrijft Joachim Klement in zijn nieuwste blog.

Doctor Doom in de bocht

Krijgt hij eindelijk weer eens gelijk?

"Dr. Doom" expects a "long and ugly" global recession and stocks falling as much as 40% https://t.co/Z6xAXkLtWx — Bloomberg Markets (@markets) September 25, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Gemiste energiekans

Rabo-econoom Hugo Erken: "Het omvangrijke pakket aan plannen besteedt nauwelijks aandacht aan de oorzaak van de huidige energiecrisis, namelijk dat de vraag naar gas en elektriciteit simpelweg groter is dan het aanbod." Scherpe column.

Rechts kabinet doet leuke linkse dingen voor de mensen

KLIK: https://t.co/40rfZmo9Ha pic.twitter.com/xufWnCMVaW — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) September 24, 2022

Jonge generatie is niet van buy and hold

3. Millennials have the paperest hands of them all



Pretty interesting statistics...



h/t @justLBell pic.twitter.com/odo4jmcWn4 oct— Callum Thomas (@Callum_Thomas) September 24, 2022

Nederlandse boeren in de wijn

Omdat ze minder toekomstperspectief zien in 'gewone' landbouw, zoals de aardappelteelt, stappen Nederlandse boeren over op de teelt van wijndruiven. "Je hebt wel een spaarpotje nodig om de eerste jaren door te komen. En de inkomsten uit proeverijen en rondleidingen zijn belangrijk om genoeg te verdienen." RTL Z bericht.