Must read: eindejaarsrally opgegeven

Onder andere Goldman Sachs verwacht geen eindejaarsrally meer voor aandelen VS. Plus; het is pas recessie als er (massa)ontslagen zijn en maak u niet druk over de volatiliteit.

Meer renteverhogingen.. en dat is goed nieuws

De Fed zet snel nog een paar flinke rentestappen omdat de inflatie nog niet piekt. Maar dat is helemaal niet erg, aldus Edin Mujagic. De kans dat de inflatiegroei uit de hand loopt wordt dan kleiner.

Maak u niet druk om de volatiliteit

We zitten in een volatiele bearmarkt, maar moeten beleggers zich daar druk om maken? Volgens Ben Carlson moeten beleggers zich niet af laten leiden door volatiliteit en vasthouden aan hun langetermijnstrategie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Outlook omlaag

Goldman Sachs slashes its year-end target for the S&P 500 Index to 3,600 from 4,300, arguing that a dramatic shift in the outlook for interest rates moving higher will weigh on valuations for US equities https://t.co/67Y2TSZ55G — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2022

Laagterecord voor het pond

The pound is at its lowest level since 1985. Here's what that means for your money https://t.co/Lc3hVNsCys via @John_Stepek @charliewwells pic.twitter.com/VWbnEyifbZ — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) September 22, 2022

Dit doet de gasrekening

Zes op de tien Nederlanders ziet de #energierekening stijgen, 12 procent met meer dan 100 euro per maand. Huiseigenaren zien vaker een stijging dan huurders en deze stijging is gemiddeld groter. #RaboResearch https://t.co/y0TLeeIbkr pic.twitter.com/dFzThqPIqT — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) September 22, 2022

Het is geen recessie

Als er geen ontslagen zijn, aldus Josh Brown.

Nederlandse bedrijfscultuur is funest voor topbestuur

Adriaan de Mol van Otterloo is kritisch op de Nederlandse bedrijfscultuur, met name op topbestuurders. "In Nederland wordt de gevestigde bedrijfsorde veel te weinig kritisch benaderd.

Nog verder omlaag

De Duitse industrie en dienstensector zijn in september nog harder gekrompen. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P International.

Weekenduitsmijter: de Russen waren altijd al Nederlands."