Must read: de pijn van beleggend Nederland

Tokens in iedere portefeuille

De blockchaintechnologie is veel meer dan alleen cryptomunten en dure digitale plaatjes van een aap. Tokens hebben de toekomst en het wordt hoog tijd dat vermogensbeheerders daarin meegaan, zegt ceo Peter Harrison van Schroders. Belangrijk verhaal.

Robeco kijkt vijf jaar vooruit

In het basisscenario van Robeco voor de komende 5 jaar gaat de Amerikaanse economie volgend jaar hard landen, maar valt er desondanks nog een aardige boterham te verdienen met aandelen en de meer risicovolle obligaties. Maar andere scenario's zijn ook mogelijk.

Koning dollar

De euro gaat hard omlaag.

Chinese groei tot stilstand gekomen

"De Chinese economie is tot stilstand gekomen en het is niet duidelijk wat de regering kan en zal doen om de crisis te verzachten." Hoofdeconoom Gerwin Bell van PGIM Fixed Income Azië schetst een somber beeld van 's werelds voormalige groeimotor. Voor het eerst in 30 jaar groeien de landen om China heen ook sneller, bericht CNBC.

Beursgenoteerd vastgoed niet bijzonder geliefd

Macro-impact met microfinanciering

"Beleggen in microfinanciering heeft een grote impact. Het is bovendien veel minder risicovol dan beleggers vaak denken", stelt Tim Crijns, fondsmanager bij Triodos Investment Management, dat inmiddels meer dan 25 jaar ervaring heeft met beleggen in microfinanciering.

Op naar de 4,6%!

Na het rentebesluit van gisteren (+75 basispunten) staat de Fed-rente op 3,25%. Daar komt nog wat bij.

Terug naar de jaren zeventig

Alexis Bienvenu, fondsmanager La Financière de l’Echiquier (LFDE), ziet grote parallellen met de inflatie-explosie eind jaren zeventig. Dat vraagt om een stevige verbouwing van de beleggingsportefeuille. Helaas wordt het juiste recept niet gegeven. Maar schuld wordt duur, dat is wel duidelijk.

Private equity werkt als een piramidespel

10 aangewezen Europese recessie-aandelen

De dreiging van een recessie is alom aanwezig. Daarom geven de aandelenanalisten van Morningstar 10 voorbeelden van defensieve aandelen met een Wide Moat-rating die een goede keus zijn voor de beleggingsportefeuille in tijden van economische neergang.

Zó belegt Nederland

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Iemand vreest een plotselinge explosie van de koperprijs

De jacht op zeldzame aardmetalen is in volle gang

Prijsplafond energie helpt niet iedereen

Sommige groepen zijn vergeten, meldt RTL Z. Zo werkt dat prijsplafond trouwens.