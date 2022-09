Must read: Fed moet even chillen

Bonds are back

Renco van Schie van Valuedge en Phil Michels van Pimco zijn het erover eens dat de sterke stijging van de rentes in de afgelopen maanden een heroverweging van beleggingen in obligaties rechtvaardigt. “De wereldwijde obligatie-index geeft bijna het dubbele rendement van de afgelopen 10 jaar. Een mogelijke afname van de inflatie kan het obligatierendement verder stuwen.”

The 10-Year US Treasury bond is on pace for its worst year in history with a loss of 14.6%. pic.twitter.com/AMlFbz7MgO — Charlie Bilello (@charliebilello) September 20, 2022

Pas nog even op met aandelen!

Strengere centrale banken, zwakke inkoopmanagersindices en zorgen rond de Europese energiebevoorrading maken hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen onverminderd pessimistisch over aandelen.

Fed moet even chillen

Nu de inflatieverwachtingen wat afkoelen, kan de Amerikaanse centrale bank beter even een adempauze inlassen wat betreft de renteverhogingen. Het zou onverantwoordelijk zijn als de Fed de werkloosheid nog verder laat oplopen. Dat stelt de vooraanstaande econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz in een opiniestuk op Project Syndicate.

Vanavond om 8 zullen we weten of de Fed de rente met drie kwartjes of 100 basispunten verhoogt. Hiet is de analyse van CNBC. "Fed expected to hike rates by three-quarters of a point again, but its forecast may matter most."

Amerikaanse stagflatie is onafwendbaar

Dat zegt Mohamed El-Erian. Yahoo Finance heeft in datzelfde verhaal nog twee dividendaandelen in de aanbieding die in het voorspelde economische klimaat overeind moeten blijven.

Dus aandelen zijn nog altijd te duur?

Waardering Europese aandelen rap omlaag

Dat heeft natuurlijk een reden. Gelukkig zijn er volgens Geoffroy Goenen van Candriam nog bright spots.

European equities (light blue line) are almost as cheap as emerging markets (purple line)

Forward p/e of several regions. pic.twitter.com/B3DlBU5yAe — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 21, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken & cryptovaluta

Op dit moment hebben zo’n driehonderd miljoen mensen wereldwijd cryptovaluta in hun bezit en worden pinautomaten in sommige landen voorbereid om betalingen met cryptovaluta te kunnen verwerken. Ook onze banken moeten stappen zetten om zich voor te bereiden op het nieuwe normaal in betalingen. Hoe doen ze dat?

Bitcoin heeft betere tijden gekend

NEW: Bitcoin drops below $19,000 ahead of Tuesday's US markets open https://t.co/FT4SiyOLAs pic.twitter.com/O5K4RYyLRX — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2022

Waar haalt de overheid de koopkrachtsteun vandaan?

Om huishoudens te hulp te schieten, trekt het kabinet volgend jaar maar liefst 17,2 miljard euro extra uit. Dat geld moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. RTL Z bericht.

Op andere terreinen is het kabinet de regie een beetje kwijt

De Nederlandse consument is het vertrouwen compleet verloren