Must read: Recessie in Europa onvermijdelijk

En nog meer niet zo vrolijk nieuws, bijvoorbeeld over de slechtste obligatiemarkt sinds 1949, de yuan fors lager en hoe erg is het verlies op een 60/40-portefeuille?

Must read: in afwachting van de aandelenrally

Het grote energiedilemma

Door het gasconflict met Rusland heeft fossiele energie dit jaar de wind vol in de zeilen. Volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors is dit een tijdelijk fenomeen. "Voor de EU is diversificatie van de energievoorziening cruciaal om energiezekerheid te realiseren. Dat kan alleen worden bereikt met hernieuwbare energie."

NN IP somber over aandelen

NN Investment Partners verwacht dat aandelenbeleggers het ook de komende maanden zwaar zullen krijgen. De oorzaak ligt bij de hoge inflatie die de bedrijfswinsten onder druk zet, het consumentenvertrouwen ondermijnt en centrale banken dwingt tot harde ingrepen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Recessie in Europa onvermijdelijk

Lekker positief ook

This bond market is the worst since 1949! ht @MikeZaccardi



My guess is it will get better from here. pic.twitter.com/FJtEeqXDTE — jeroen blokland (@jsblokland) September 18, 2022

Maar obligatiebeleggers zouden enthousiast moeten zijn

Na elke dip komt een periode waarin evengoed geld te verdienen is.

De tussenstand

Hoe erg is het verlies op een 60/40-portefeuille dit jaar? In ieder geval binnen de historische marges.

Yuan fors lager

To put things into perspective: #China Yuan has devalued >9% vs Dollar on China doom and low interest rate policy of PBOC. pic.twitter.com/kb97NvDIVH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2022

Verjaardag

De #AEX bear market (-20%) is vandaag precies tien maanden oud. Precisiewerk vrijdag op slot en intradagbasis pic.twitter.com/AlavJ2eO6J — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 18, 2022

Zijn we al op het dieptepunt?