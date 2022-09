Must read: Goud doet niet zijn taak

Goud is dit jaar geen goede hedge tegen inflatie of marktdruk. Plus: 14 jaar na Lehman, pond op laagste punt sinds 1985, en grote energiekansen.

Must read: in afwachting van de aandelenrally

4% inflatie tegen begin 2023?

Het zou zomaar kunnen dat de inflatie in de VS in het eerste kwartaal van 2023 halveert. Dat zou zomaar gevolgen voor het Fed-beleid kunnen hebben. En: help Edin Mujagic een nieuw woord in te burgeren.

Schroders voorspelt 1,1% krimp in de VS

Schroders-econoom Azad Zangana is pessimistisch over de groei in de VS. Hij denkt dat de Fed de rente in een rap tempo opschroeft tot boven de 4%, waardoor de economie in 2023 met 1,1% krimpt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoog niveau

Bond rout continues w/German 10y yields jump >1.8%, highest level since 2014. pic.twitter.com/UU2i5g2XQD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 16, 2022

Het kan beter

Although retail sales were oké in China, housing prices were again down. pic.twitter.com/RLSqeeRhNg — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 16, 2022

Spannende tijden

De energietranistie creëert nieuwe, interessante sectoren.

Zo lang alweer

14 jaar geleden / 14 years ago ?? pic.twitter.com/UbWzORcilW — edin mujagic (@edinmujagic) September 15, 2022

Goldman stapt steeds meer technologie

Het probeert een heus techbedrijf te worden. Maar tegen welke kosten?

Klein dieptepuntje

LATEST: Pound slides to lowest since 1985 https://t.co/58QUsoK8rV pic.twitter.com/L6b3zzRtpA — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2022

Goud doet zijn taak niet