Must read: Chinese beurs kan niet worden genegeerd

De prachtige koerstoekomst van duurzame mijnbouwers

Met de hoge gas- en stroomprijzen is er even wat minder aandacht voor de energietransitie. Maar dat zal niet lang duren, voorspelt Aegon AM. Voor beleggers betekent dit dat ze zich moeten opmaken voor een spectaculaire vraagexplosie naar toekomstgrondstoffen, zoals bijvoorbeeld lithium, nikkel en kobalt.

Zeven explosieve aardgasaandelen

Nu Rusland een belangrijke pijpleiding naar Europa heeft stilgelegd, komt er beweging in een aantal aardgasaandelen.

Europese aandelen verder onderwogen

Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is ronduit pessimistisch over de kansen van Europese aandelen. Positiever is de beleggingsstrateeg over Amerikaanse staatsobligaties en in mindere mate over Amerikaanse aandelen.

Stijgende rentes maken aandelen duurder

P/E Nasdaq is still relative high given the current real yield pic.twitter.com/a2d1pBqUTR — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 15, 2022

Fed wijzigt beleid geenszins

Column Joop van de Groep van Fintessa: "De uitkomst van de inflatiecijfers geeft geen enkele aanleiding voor de Fed om het huidige strenge monetaire beleid te wijzigen. Sterker nog, de markt houdt er voorzichtig rekening mee dat de Fed er een tandje bij gaat zetten."

Maar Joseph E. Stiglitz is een heel andere mening toegedaan. Volgens hem zou de Fed nu even moeten pauzeren. "With recent data showing that both inflation and inflation expectations have eased, it would be irresponsible for the US Federal Reserve to create much higher unemployment. Amid so much uncertainty, it should instead pause interest-rate hikes until a more reliable assessment of macroeconomic conditions is possible."

Jerome Powell may do whatever it takes to tame inflation in America.



But the rest of the world will have to pay for it, says @marcusashworth https://t.co/tjuCEN0hA7 via @opinion — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2022

Negeren Chinese beurs onverstandig

"Avoiding the Chinese market is crazy and makes no sense whatsoever in light of how cheap Chinese stocks are right now", aldus Kevin O’Leary of O’Shares Investments. CNBC bericht.

Wat betreft China

Staat #China op het punt een bron van wereldwijde #inflatie te worden? Nu de inflatie in veel ontwikkelde en #opkomende #markten hoog oploopt, beoordeelt David Rees, econoom, de potentiële risico's van China. Lees meer: https://t.co/OdKec2HVQ6 pic.twitter.com/ZTGDSe5Umg — SchrodersNL (@SchrodersNL) September 14, 2022

DWS: euro zal komende twaalf maanden sterker worden

Als je de euro vergelijkt met valuta uit andere G10-landen, presteert de munt helemaal niet zo slecht. Daarbij verwacht Xueming Song, valutastrateeg bij DWS, dat de euro het komende jaar weer sterker wordt.

Rabobank vreest Nederlandse recessie

The Dutch economy nears a tipping point. After strong post-pandemic recovery, high #inflation is expected to cause economic contraction in late 2022 and early 2023. Government support somewhat cushions the damage to households. #RaboResearch https://t.co/2H08VidPaG — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) September 14, 2022

Nog meer pessimisme van de boerenleenbank

Niet dat de huizenmarktvoorspelling iemand zal verrassen.

Windturbines worden hoger dan de Eiffeltoren

Windmolens worden in snel tempo steeds hoger en krachtiger. De torens die nu worden gebouwd zijn al gauw 250 meter hoog. En er zijn plannen voor nog veel hogere. RTL Z bericht met een filmpje.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vooral oudere Nederlandse belegger wil impact maken

Uit de Schroders Global Investor Study 2022 zijn een aantal opmerkelijke conclusies te trekken. Zo zeggen oudere Nederlandse beleggers principiëler te zijn dan jongeren, willen meer Nederlandse beleggers in private beleggingen, en wordt de eigen beleggingsexpertise enigszins overschat.

DNB: witwasaanpak moet doelgerichter

"Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer.” Voor banken is er extra werk aan de winkel. Hier is het verhaal.

De opmars van EV's is indrukwekkend