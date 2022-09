Must read: belegger ziet het even helemaal niet zitten

Opmars vrouwen in fondsenindustrie gestopt

In 2021 zat het aantal vrouwelijke fondsmanagers nog in de lift. Dit jaar is er van die vooruitgang niks meer te zien. Nederland heeft een van de laagste vrouwenquota. Deze ontwikkeling is om meerdere redenen treurig makend.

Nederlandse pensioenstatus verbleekt

De pensioenzekerheid staat wereldwijd onder toenemende druk, zo blijkt uit de 2022 Global Retirement Index (GRI) van Natixis Investment Managers. Nederland zakt drie plaatsen op de ranglijst van meest aantrekkelijke landen om met pensioen te gaan.

Europese beleidsrente in 2022 nog naar 2%

Na een trage start maakt nu ook de ECB serieus werk van het bestrijden van de inflatie.

We hebben onze prognoses voor de ECB beleidsrente herzien. We verwachten nu dat de ECB haar depositorente tegen eind 2022 zal verhogen tot 2%. In ons herziene basisscenario zien we in oktober nog stijging van 75 bp, gevolgd door stap van 50 bp in december.https://t.co/EfmGUlyXCg — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 13, 2022

Wat brengt de rest van 2022?

8 Amerikaanse strategen aan het woord. Conclusie: Stijgende rentes, meer volatiliteit en een afgeknepen motor. Het klinkt niet als een recept voor de grote winsten die beleggers de afgelopen twee jaar zagen. Maar met een selectieve aandelenselectie en slimme vastrentende beleggingen kunnen de grootste risico's worden vermeden.

Timing doet er niet toe

Zolang een belegging maar lang genoeg wordt aangehouden. Sterk verhaal van Charlie Bilello over hoe de slechtste markettimer alsnog een fortuin bij elkaar belegde.

Belegger heeft even totaal geen zin om risico's te nemen

Ofwel, de contraire belegger ruikt kansen.



Inflatie gaat wel degelijk dalen

Column van Jan-Willem Nijkamp: "De CPI van vanmiddag is nu nog niet bekend, evenmin de reactie van de markten erop. Maar voor de langere termijn zijn de vooruitzichten langzaam maar zeker weer iets bemoedigender te noemen."

Echter toen de Amerikaanse CPI gistermiddag bekend werd, viel deze flink tegen, waardoor aandelen een snoekduik maakten. Maar op de langere termijn....

Ondanks een heftige stijging van de dollar



Gold's reaction on too high inflation.

Not what you expect from an inflation hedge. pic.twitter.com/SDGgeS2krB — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 14, 2022

Volatiliteit is terug

Dus het is volgens miljardair en belegger Kevin O’Leary tijd om meer aandelen te kopen. Vooral ook omdat volgens hem de dalende huizenprijzen niet in de inflatiecijfers zijn meegenomen. CNBC heeft het opbeurende verhaal.

De Fed werkt niet mee aan het aandelenfeestje

Markets now price a more than 75 bps rate hike after the higher-than-expected US #inflation numbers.



In addition, the peak is now seen at 4.20%, which is well above the June #FederalReserve 'Dot Plot,' which, of course, is old news. pic.twitter.com/eDJzzMoGDG — jeroen blokland (@jsblokland) September 13, 2022

Dit zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen

Morningstar brengt het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index. Jawel, met enkele Nederlandse namen.

Advies van Pictet aan obligatiebeleggers

Why rising inflation and higher interest rates mean bond investors should pay even closer attention to real yields. #inflation #InvestmentStrategy #RealYieldshttps://t.co/pddjAAFtVr pic.twitter.com/cx6yX5XJ8z — Pictet Asset Management (@PictetAM) September 12, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Afkoelende huizenmarkt vooral slecht voor buitengebieden

Column Rabo-econoom Carola de Groot: "Inmiddels koelt de huizenmarkt sterk af onder invloed van de sterk gestegen hypotheekrentes, de energiecrisis en de voorziene economische omslag. Als in het spoor van die afkoelende huizenmarkt ook de regionale verschillen in huizenprijzen afnemen en woningen in de Randstad relatief goedkoper worden, dan bestaat de kans dat Randstedelijke huizenkopers weer vaker de Randstad verkiezen. De krimpende randen van Nederland kunnen zich daarom vooralsnog niet rijk rekenen."