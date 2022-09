Must read: in afwachting van de aandelenrally

Aandelentoppers in onzekere tijden

CIO Saira Malik van Nuveen rekent niet op een spoedige opleving van de aandelenmarkt. Kwaliteitsbedrijven met een lang trackrecord van stijgende dividenden en infrastructuurbedrijven zijn haar veilige havens.

Lees ook: De wereld schreeuwt om nieuwe infrastructuur.

Kantelpunt

Jan-Willem Nijkamp daarentegen ziet steeds meer ontwikkelingen die een aanstaande aandelenrally rechtvaardigen. "Toegegeven, een verhaal met veel mitsen en maren en zeer kort door de bocht. Maar de beleggers die al vroeg stelling durven innemen zullen – zoals altijd – spekkoper zijn."

Jonathan Golub van Credit Suisse voorspelt een hevige opleving van de aandelenmarkten als de Amerikaanse inflatie terugvalt. “Valuations on the market are somewhere between fair and inexpensive right now, meaning there’s more upside from p/e [price to earnings] multiples."

Nieuwe Chinese renteverlaging zet weinig zoden aan de dijk

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen verwacht weinig van een nieuwe Chinese renteverlaging. Beter is als er einde komt aan het stringente Chinese zero-Covid-beleid.

Optimix gaat voor Japan

Optimix heeft Japanse aandelen bijgekocht. Het land heeft geen last van hoge inflatie of een energiecrisis die vooral Europa raakt. De zwakke yen pakt positief uit voor de Japanse exporteurs.

Inflatie: Corné van Zeijl legt het nog eens uit

Belangrijkste conclusie: centrale banken gaan net zo lang door met verhogen totdat inflatie weer terug in zijn hok is.

Wist u dat er ook een @ACTIAM video over inflatie is? Wat langer (14 min). Een die in gaat waarom de ECB en de Fed zo langzaam reageerden. En hoe de inflatie toekomst er uit ziet.https://t.co/nHBA8ShIDX — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 12, 2022

Drie koopwaardige Amerikaanse blue chips

De huidige bearmarkt biedt beleggers een geweldige kans om de beste Blue Chip-aandelen te kopen op een dieptepunt, schrijft Bret Kenwell op InvestorPlace. Een Blue Chip is een groot en financieel gezond bedrijf met een uitstekende reputatie. Het zijn vaak marktleiders, of bedrijven die dominant zijn in een bepaalde sector, met een gezonde balans en stabiele inkomsten. Ze keren vaak dividend uit aan hun aandeelhouders. Belegger.nl heeft het verhaal.

Arme obligatiebeleggers!

The US bond market is on pace for its worst year in history with a loss of 11.6%.



Entering the year, the 2.9% decline for bonds in 1994 was the largest ever. pic.twitter.com/a9kyuDfJfq — Charlie Bilello (@charliebilello) September 12, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

U zoekt een mandje goed presterende waarde-aandelen?

Morningstar presenteert de vijf beste Europese waarde-aandelenfondsen.

Ook de high yieldmarkt heeft er wel eens beter bij gelegen

Lees ook: High yield is een must.

Where has all the high-yield bond issuance gone? pic.twitter.com/JeKqDuOAuO — jeroen blokland (@jsblokland) September 12, 2022

De prijs van oorlog

Zo hard is de Russische economie getroffen door westerse sancties. "Russia may face a longer and deeper recession as the impact of US and European sanctions spreads, handicapping sectors that the country has relied on for years to power its economy, according to an internal report prepared for the government."