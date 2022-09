Must read: Amerikaanse aandelen flink ondergewaardeerd

Beleggen in weer en wind

Grote veranderingen in de aandelen- en obligatiemarkt bieden volgens Feike Goudsmit van Capital Group kansen voor selectieve beleggers.

De non-case voor grondstoffen

Commodities had an enormous run in the past years, but strangely enough it did not caught up with a simple savings account over the pas 30 years.

Amerikaanse aandelen 15% ondergewaardeerd

Dat geldt voor zowel waarde- als groeiaandelen. Voor Amerikaanse small capaandelen is de korting nog veel groter met bijna 40%. Aldus Morningstar US.

Pas nu op met waarde-aandelen?

Joachim Klement: "As long as inflation remains high and ideally steadily climbing, like in the 1970s, value stocks are the best investment. But if inflation peaks and then declines again, momentum should make a comeback. With my expectation of inflation normalising in the next 12 to 24 months, I would not bet on a continued outperformance of value stocks." Waardevol verhaal.

Obligatierentes gaan weer dalen

Dat is leuk over bezitters van langlopende schuld.

Let's start this week with six charts showing why bond #yields should go down, not up.



We krijgen geen horrorwinter

Dat denkt Martine Hafkamp. "We zijn met zijn allen zo op scherp gezet dat het best eens mee zou kunnen vallen."

Stimuleer energie besparen!

Column Daniel Gros: "Trying to keep household gas prices down through price caps will only increase Europe’s import prices and create a vicious cycle of costlier imports and larger subsidies. Creating incentives for households to reduce their energy consumption will be crucial for getting Europe through the winter without rationing."

Bearmarkten zijn eindig

"It’s OK to Be Bearish But It’s Not OK to Stay Bearish." Wederom een goede column van Ben Carlson.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huizenprijsangst

Wordt het in Nederland anders?

Saturday's scary chart!

Tijd dringt voor nieuw pensioenstelsel

Dit zijn volgens RTL Z de belangrijkste knelpunten.

Populaire studies

