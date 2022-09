Must read: vecht niet tegen de Fed

Altijd een dom idee. Plus; een spike in de bitcoinkoers, 2.5% rente is in Europa nog niet genoeg en en dag Koningin.

Kille herfst op komst

De beursbarometer van Pictet AM voorspelt onweer in de herfst. Een mogelijkheid is schuilen in cash. Amerikaanse staatsobligaties lijken ook veilig en er liggen kansen in Japan

Europese rente: 2,5% is niet genoeg

Bijna de helft van de eurozone lijdt onder een inflatie van meer dan 10%. Hiermee neemt de druk op de ECB toe. De huidige marktverwachting dat de rente volgens jaar op 2,25% piekt, kan wel eens te conservatief blijken, stelt vermogensbeheerder DWS.

Koning dollar

U.S. dollar is seeing one of its strongest y/y gains in several decades … now up 18.4% pic.twitter.com/nTqkqj7Okw — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) September 8, 2022

Goldman Sachs is nog positief, Oppenheimer zeker niet

The bear market in stocks is definitely not over, Goldman Sachs says https://t.co/Ve9bccKXXV by @BrianSozzi pic.twitter.com/vBqIG51g6f — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 8, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Spike in bitcoin

En wat is #bitcoin aan het roken as we speak? pic.twitter.com/KSB5P8BT0w — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 9, 2022

Verkiezingsproblemen

OOPS! #Italy 10y yields back >4% following hawkish #ECB. This is likely to make bond yields an issue in the Italian election campaign. pic.twitter.com/WsB1ZNi4T3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 9, 2022

Vecht niet tegen de Fed

Don't fight the Fed (and other central banks).

The median central bank rate vs global equity yield (which is the invers p/e)

(Morgan Stanley) pic.twitter.com/dKOMaAWpz9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 9, 2022

Koningin met humor