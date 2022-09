Must read: massaal hedgende hedgefondsen

De spectaculaire groei van sociale schuld

Meer dan genoeg aandacht voor green bonds, maar inmiddels staan ook social bonds steeds meer in de spotlights. Bram Bos, hoofd portfoliomanager van Green, Social and Impact Bonds bij NN Investment Partners, constateert dat deze obligatiemarkt sinds het begin van de coronacrisis hard groeit.

ECB staat aan vooravond van historische renteverhoging

Senior econoom Jesse Groenewegen van Rabobank: "Met de torenhoge inflatie, een aanstaande recessie en problemen rond Italië zit de Europese Centrale Bank (ECB) in een lastig parket. Maar dat de rente donderdag fors omhooggaat, lijdt geen twijfel. De markten hebben een verhoging van 75 basispunten al ingeprijsd. Als de inflatiecijfers niet verbeteren, kunnen koersen verder onder druk komen te staan." Waar moet op worden gelet?

Defaults zijn ditmaal niet het probleem

Recessies gaan vaak gepaard met oplopende wanbetalingen bij high-yieldobligaties. Aegon AM geeft vijf redenen waarom een faillissementsgolf ditmaal kan meevallen.

Wees voorzichtig!

CIO Vincent Mortier van Amundi Asset Management is somber over de beursvooruitzichten van de komende maanden. "Beleggers zouden hun allocatieposities moeten aanpassen."

Ook hedgefondsen verwachten een verdere daling van de beurzen

There is a huge short position on the #market currently which will provide fuel for a significant #rally when it reverses. For now, there is no sign hedgers are lifting short exposures. pic.twitter.com/VeCCOYiUyy — Lance Roberts (@LanceRoberts) September 7, 2022

Op naar een fantastische squeezerally?

The rally will be epic -



Chart from @sentimentrader pic.twitter.com/ePT99Lnw3D — Puru Saxena (@saxena_puru) September 7, 2022

Slecht nieuws is goed nieuws,

maar goed nieuws is slecht nieuws. Leuk artikel op Yahoo Finance.

Amerikaanse actieve fondsmanagers presteren steeds slechter

John Rekenthaler van Morningstar US probeert te achterhalen wat hiervan de reden is.

Duurzame energie is de grote winnaar van Europese gascrisis

Amerikaanse installatie zonnepanelen verdrievoudigd tot 2027

"A new report from the Solar Energy Industries Association and Wood Mackenzie predicts massive growth thanks to long-term certainty provided by the Inflation Reduction Act. The industry will grow 40% more than prior forecasts, the report said." CNBC heeft het verhaal.

Europese aandelen kunnen nog eens 15% lager

Europese aandelen zien er misschien uit als een koopje na de flinke koersdalingen, maar juich niet te vroeg. We kunnen nog eens een daling van 15% voor de kiezen krijgen als de energiecrisis verergert. Daarvoor waarschuwt Graham Secker, hoofdstrateeg Europese aandelen bij Morgan Stanley.

Japanse yen noteert nieuw dieptepunt

Are these the consequences of the biggest monetary experiment in the history of monetary policy? Japanese Yen falls to its lowest level against the Dollar since 1998, leaving it down a fifth this year. pic.twitter.com/PxgdW19IUm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2022

Ook de Britse pond heeft in decennia niet zo laag gestaan

The British Pound (#GBP) has dropped to its lowest level against the US dollar since 1985.



Yup 1985. #Volatility remains much higher in #currencies and #bonds relative to #equities. Equity markets look complacent.



(chart @tradingview) pic.twitter.com/mzFkjNLgpe — jeroen blokland (@jsblokland) September 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Niet alleen rente stuurt huizenmarkt

No, interest rates alone do not explain housing prices.

Here is a simple model excluding interest rates, but with employment, earnings and GDP and the actual housing prices. pic.twitter.com/o4PniVkrdW — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 7, 2022

Koppel lonen aan inflatie

ABN AMRO-econoom Piet Rietman: "Wat nog wel kan is automatische prijscompensatie. De lonen stijgen altijd minimaal mee met de inflatie. Hebben bedrijven een probleem met zulke hoge loonkosten, dan kunnen ze ervoor kiezen om de prijsstijgingen beperkt te houden. Vreest de overheid voor een loon-prijsspiraal dan kunnen ze de prijzen beperken door de Prijzenwet van stal te halen. Zo wordt het probleem bij bedrijven en overheid gelegd in plaats van bij werknemers." Hier is de column.

Het goede nieuws: wereldwijde problemen productieketen nemen af