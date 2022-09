Must read: Het grote probleem met uitstappen

De wereld schreeuwt om nieuwe infrastructuur

Volgens Thomas van der Meij van Van Lanschot Kempen bieden beursgenoteerde infrastructuurbedrijven investeerders een eenvoudige manier om te kunnen profiteren van een aantal megatrends, zoals de koolstofarme transitie, digitalisering en globalisering. By the way, dit jaar staat infra op plus 15%.

Perfect instapmoment voor obligaties

De obligatiemarkt is geraakt door een perfecte storm. Het ergste is echter voorbij. Een veel beter instapmoment komt er niet, zegt Flavio Carpenzano van Capital Group.

De bloeiende high yieldmarkt. Not

High-yield debt issuance has dried up, and it is increasingly difficult for companies to refinance their liabilities or raise fresh funds. pic.twitter.com/2QcCZj4rs7 — Ayesha Tariq, CFA (@ayeshatariq) September 6, 2022

Hoe meer democratie, hoe hoger de rendementen

Een goed functionerende democratie is positief voor het rendement op aandelen. Bewijzen te over. Eerst even lezen als u overweegt met veel geld in bijvoorbeeld China te stappen, waar de aandeelhoudersbelangen, net als in andere dictaturen, niet bovenaan staan.

Europese bedrijven hebben een groot concurrentienadeel

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten? Lees hoe de winstmarges hogere energieprijzen overleven – maar niet voor lang. Onze Sustainaweekly:https://t.co/FCoMOUYBqH pic.twitter.com/GqSi9m1Hy9 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 6, 2022

Uitstapen is reuze gemakkelijk

Opnieuw instappen niet. "Unfortunately, for those investors who sell and get out of the market just until things become clear again, there is never an all clear signal that will let them know it is safe to buy again." Sterk verhaal.

Aandelenwaarderingen liggen wel steeds lager

Stock valuations continue to come under pressure with rising real yields. “Cheap” will get cheaper. pic.twitter.com/7iLPlkTMnR — Ayesha Tariq, CFA (@ayeshatariq) September 7, 2022

10 redenen waarom Buffett zo succesvol is

Sinds Warren Buffett in 1965 CEO werd van Berkshire Hathaway, heeft hij aandeelhouders een rendement van meer dan 3.600.000% bezorgd. Dat heeft deels te maken met tijd in de markt en deels met zijn eenvoudige en transparante beleggingsstrategie, die terugkijkend zo'n 20% rendement per jaar heeft gegenereerd.

Horrorwinter?

Jan-Willem Nijkamp: "Europa is bezig overal alternatieven te vinden voor Russisch gas. Alternatieven die in veel gevallen voor langere duur kunnen blijken te voldoen (kernenergie, LNG, schone energie). Misschien is deze crisis wel een grote wake-up call voor een Europa dat de afgelopen decennia in slaap was gewiegd door lage energieprijzen. Misschien moet Europa eerst door een mindere periode heen voordat het weer beter wordt. Maar het hoeft geen horrorwinter te worden. We zijn met zijn allen zo op scherp gezet dat het ook wel eens mee zou kunnen gaan vallen." Goede column.

Verbetering biodiversiteit minstens zo belangrijk als strijd tegen de opwarming van de aarde

Learn from the birds and the bees – the urgency of biodiversity. https://t.co/wqcgIko9SY pic.twitter.com/z2VBJKxQgq — Robeco Asset Management (@Robeco) September 6, 2022

Bierbrouwers onder de loep

Hoe staan de drie grootste bierbrouwers ervoor nu we weer terug naar normaal zijn? Een analyse van Morningstar over de prestaties en de wereldwijde marktposities van Heineken, AB InBev en Carlsberg. "Slechts één van de drie is ondergewaardeerd."

Echt zo goedkoop?

Energy has (almost) never been so cheap.

Energy stocks that is. Global energy stocks now trade at 7.6 x expected earnings. Bottom was in 2008 at 7.0. pic.twitter.com/VdtSzAq1Ww — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 6, 2022

Globalisering gaat gewoon verder

Ook al proberen sommige politici dat te verhinderen. Grzegorz W. Kolodko, voormalig minister van Financiën van Polen, in een column voor Project Syndicate.

Helaas is kortetermijnruis lastig te negeren

Don't worry. Just focus on the long term. pic.twitter.com/N7KFNHrCHp — Compounding Quality (@QCompounding) September 5, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Inflatie is net alcoholisme