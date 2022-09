Must read: er is ook nog goed nieuws

Plus: ETF-belegger in risk-off modus, beurs kan nog flink naar beneden, 50% aandelen goedkoop, lithiumtekort dreigt, en meer.

Europese ETF-belegger verkeert in risk-off modus

Op basis van de ontwikkelingen in de ETF-industrie is het voor Philippe Roset, hoofd SPDR ETFs Noord Europa, duidelijk dat Europese beleggers er nog niet aan toe zijn om risico te nemen. Kortlopend papier, inflation linked bonds, high yield en bankaandelen gingen dit jaar de deur uit.

Diepe recessie kan leiden tot beursdaling van 57%

Hoge waarderingen en recessie zijn gif voor de beurs. DoubleLine voorspelt dat de koersen nog veel verder zullen vallen als er een recessie uitbreekt.

Is de aandelenmarkt nu goedkoop of duur?

Morningstar analyseert. Korte conclusie: Meer dan de helft van de aandelen wereldwijd is ondergewaarderd tot sterk ondergewaardeerd.

Economische groei gaat rap achteruit

In de nieuwste Economic and Strategy Viewpoint (Q3 2022) onderzoeken economen van Schroders de impact die de snel stijgende #rente kan hebben op de wereldwijde economische #groei.



Lees hier meer: https://t.co/e6Pd3hen9x#economie #beleggen pic.twitter.com/Rm61hC1FVu — SchrodersNL (@SchrodersNL) September 5, 2022

De beren regeren,

maar de stieren wachten hun kans af. Jan-Willem Nijkamp gaat op zoek naar lichtpuntjes. Hij vindt ze vooral in de VS. Daar daalt de inflatie fors waardoor de Fed over niet al te lange tijd kan stoppen met verkrappen, schrijft Renco van Schie van Valuedge.

Ook Corné van Zeijl ontdekt iets positiefs

It's difficult to find some positive news.

Here's one: leverage is not high.

So balance sheets of companies are fine. pic.twitter.com/qoFbHizkz2 — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 6, 2022

Ook positief!

Lithiumtekort dreigt

Voor de batterijen van een gemiddelde EV is ca. 8-10 kilo lithium nodig. Een lithiumdelver vreest dat het lithiumaanbod tekort zal schieten.

Is goud veilige haven af?

In tijden van onrust trekken beleggers naar veilige havens, zoals bijvoorbeeld goud. Dat biedt bovendien doorgaans een goede bescherming tegen inflatie. Met de huidige onrust op de beurs en de extreem hoge inflatie zou je dus verwachten dat de goudprijs enorm omhoog schiet, maar niets is minder waar. Wat is er aan de hand?

OPEC+ helpt niet mee

In plaats van de productie op te voeren, is er gekozen voor een beperkte productiedaling. CNBC heeft het verhaal.

Nederlandse inflatie naar 12%

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12,0 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was de inflatie 10,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van energie zorgde voor een verdere stijging van de inflatie.

Op deze manier komt de energietransitie niet van de grond

Energiehistoricus Vaclav Smil: "But so far, we are not even seriously trying — see the ascent of SUVs, the pervasiveness of excessive flying, and food supermarkets that now average 40,000 items. That all requires plenty of carbon." Must read interview.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nieuwe spaartaks een jaar uitgesteld

De nieuwe spaartaks zal niet worden ingevoerd in 2025, maar op zijn vroegst in 2026. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij (Belastingen) vandaag aan de Tweede Kamer. Het uitstel kost de schatkist 385 miljoen euro. RTL Z bericht.