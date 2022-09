Must read: Het juiste instapmoment is altijd

Plus: Fed kan teugels wel snel laten vieren, democratie is goed voor beurs, breed spreiden werkt even niet, dollar sterkt verder aan, en meer.

Fed kan teugels spoedig laten vieren

Volgens Renco van Schie van Valuedge zal de Amerikaanse inflatie in rap tempo afnemen, waardoor de Fed het huidige sterk verkrappende rentebeleid weer zal loslaten. Dat is natuurlijk positief voor aandelen en obligaties.

Good news on the inflation front. The Baltic Dry Index is beginning to show signs of normalization within shipping rates. pic.twitter.com/s37jCnsq0S — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) September 4, 2022

Voor de ECB ligt het allemaal minder eenvoudig

European Gas jumps as much as 35% as #Russia keeps Nord Stream link shut. Now up 21%. pic.twitter.com/2SVRbOijKX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2022

Stijging van de inflatie in de eurozone nog niet klaar.

Wij denken dat de stijging van de inflatie nog niet ten einde is en dat de piek mogelijk in september-oktober wordt bereikt.https://t.co/r24pQhIcWJ pic.twitter.com/LN7pkps6Ko — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 31, 2022

Meer democratie, hogere rendementen

Een goed functionerende democratie is positief voor het rendement op aandelen. Bewijzen te over, zo ontdekt Larry Swedroe. Eerst even lezen als u overweegt met veel geld in bijvoorbeeld Chinese aandelen te stappen.

Breed spreiden werkt dit jaar even niet

Worst year (YTD) on record for 60/40 pic.twitter.com/uU5bgZ22oj — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) September 3, 2022

Dividend redt slecht instapmoment

Voor pensioenfondsen en verzekeraars is het niet meteen een issue. Zij krijgen continu premies binnen die belegd moeten worden. Maar voor particuliere beleggers is het wel een punt. Op een zeker moment heb je een bepaald bedrag te beleggen, maar op welk moment besluit je om een aandelenportefeuille aan te kopen? Martine Hafkamp geeft het antwoord.

Retail krijgt een tik

Omzetontwikkeling detailhandel nog hoog, maar afzwakking in aantocht. https://t.co/puw2xdGfeT pic.twitter.com/1VT7pruYZh — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 2, 2022

Dollar kan verder aansterken

Vermaard econoom Kenneth Rogoff legt in een bijdrage voor Project Syndicate uit waarom.

Dit kan er ook nog bij

Wat zijn de gevolgen van de verslechterende spanningen tussen de #VS en #China? De ontkoppeling van de twee grootste economieën ter wereld kan worden versneld door (geo)politieke ontwikkelingen.



Lees hier meer: https://t.co/57OMxulsyg#economie pic.twitter.com/OqSKNFD5FG — SchrodersNL (@SchrodersNL) September 2, 2022

Italiaanse schulden worden weer een probleem

If we had not enough problems, the Italian spread is rising to peak levels. pic.twitter.com/O00tf8IfHt — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 5, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Een nieuwe fase in de fintech-evolutie

De volgende fase in de evolutie van de financiële sector lijkt aangebroken. Nadat fintechs een decennium lang hapje voor hapje aan de waardeketen van de gevestigde banken knaagden, zoeken ze nu steeds meer de samenwerking: de ontbundeling is omgeslagen in herbundeling.

Geen bezwaar, geen compensatie

Het kabinet gaat spaarders die te laat of geen bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks niet compenseren. Dat bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Voor de zomer oordeelde de Hoge Raad al dat deze mensen geen recht hebben op compensatie.