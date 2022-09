Must read: inflatie op recordniveau

Deflatie in de herfst van 2023

Financieel blogger David Stevenson verwacht dat de hoge inflatie van korte duur is. "Volgend jaar herfst maken we ons weer zorgen over deflatie."

ECB trapt hard op de rem

De euro kan volgend jaar weer aansterken.

Inflatie op recordniveau

Eurozone inflation has moved up to 9.1%, its highest level ever.



Meanwhile, the ECB only recently abandoned their negative rate policy by moving back to 0%.



This is the greatest disconnect between easy monetary policy and unabating rising prices that the world has ever seen. pic.twitter.com/kWNV8wIC3c — Charlie Bilello (@charliebilello) September 1, 2022

Zes redenen om voor Japanse aandelen te gaan

Daniel Hurley, portfoliospecialist bij T. Rowe Price, is bijzonder enthousiast over de herstelkansen van Japanse aandelen.

Meer recessie, minder inflatie?

Om te bepalen hoe sterk de economische #groei en de #werkloosheid aangepast moeten worden om de #inflatie te temperen, kijkt hoofdeconoom Keith Wade naar hoe de inflatie in eerdere #recessies reageerde.



Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Eruit is eruit

Beleggers die uit de markt gaan, komen er niet zo makkelijk weer in.

Whatsapp wordt een superapp

Die potentie heeft het althans.

Hoe heeft Ben van Beurden het gedaan?

Ben van Beurden is going to leave Shell. THis is his performance since he became CEO. +71%

Nr 4 of the 5 largest oil companies. pic.twitter.com/BmB7lR6hRY — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 2, 2022

En wie volgt hem op?