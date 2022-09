Must read: helaas, de grote beursklap moet nog komen

ESG, weg ermee?

Een ESG-sticker is mooi, maar het vertelt een overtuigd duurzame belegger eigenlijk te weinig over wat hij precies koopt, constateert IEX-hoofdredacteur Pieter Kort. Storytelling is volgens hem de oplossing. "Zó verbeteren wij de wereld met uw geld."

Moet de grote beursklap nog komen?

Fameus waardebelegger Jeremy Grantham van GMO denkt van wel, zo schrijft hij in een nieuwe publicatie getiteld Entering the Superbubble’s Final Act, waarin hij het uit elkaar klappen van de huidige "superbubbel" voor onafwendbaar houdt. Geen leesvoer voor beursoptimisten, wel een gedegen verhaal.

Conclusie van het verhaal: "The current superbubble features an unprecedentedly dangerous mix of cross-asset overvaluation (with bonds, housing, and stocks all critically overpriced and now rapidly losing momentum), commodity shock, and Fed hawkishness. Each cycle is different and unique – but every historical parallel suggests that the worst is yet to come."

In dit kader

Bear markets tend to be back-end loaded, with the largest declines coming in the last third (of time duration) 11 out of 16 times, with the average decline in the last third double that of the 1st or 2nd third. Of course we don't know duration ex-ante. pic.twitter.com/vvY0bWsFHn — Nick Reece (@nicholastreece) August 31, 2022

Niet de VS, maar Europa is dé plek voor koopjesjagers

Europa is momenteel volgens Schroders een interessante plek voor waardebeleggers. De absolute waarderingen hebben bijna een dieptepunt bereikt en tegelijkertijd was de winstgroei van goedkope Europese bedrijven in de afgelopen vijf jaar ook nog eens groter dan die van hun duurdere tegenhangers.

Inflatiepiek moet nog komen



Stijging van de inflatie in de eurozone nog niet klaar.

Wij denken dat de stijging van de inflatie nog niet ten einde is en dat de piek mogelijk in september-oktober wordt bereikt.https://t.co/r24pQhIcWJ pic.twitter.com/LN7pkps6Ko — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 31, 2022

De lancering van cryptofondsen wordt de nieuwe Europese trend

Nieuwe Europese regelgeving heeft de populariteit van ESG-ETF's versterkt. Hetzelfde staat te gebeuren bij cryptofondsen, schrijft Detlef Glow van Lipper Refinitiv.

Rijk Amerika blijft spenden

Consumentenuitgaven zijn al decennialang de motor van het Amerikaanse bbp. Het verschil tussen een zachte en een harde landing van de economie ligt voor een groot deel bij de rijkste Amerikanen en hun aankoopbeslissingen. Welke bedrijven profiteren?

Wat is eigenlijk waarde?

Er is geen definitie van waardebeleggen. Drie verschillende strategieën zijn dominant.

Nederlandse tienjaars vliegt

And now with the right chart.

Dutch bond yield reaching 2022 highs. pic.twitter.com/DGkQMKk01m — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 1, 2022

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterk

Joop van de Groep: "De stijging van het aantal vacatures en het toegenomen consumentenvertrouwen tonen aan dat de Amerikaanse economie veerkrachtig is en dat vooralsnog de “collateral damage” van het monetaire beleid meevalt." Lees de column.

In Nederland is de situatie niet anders

Minder bijstandsuitkeringen.

Nog steeds een hoop mensen, maar de trend is goed.

(CBS)

Fijn om wat positief nieuws te horen in deze tijden. pic.twitter.com/fbE2BSrU2w — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 31, 2022

Goed werk = goede winst

"New research shows that Forbes' annual list of the best companies to work for are also some of the best stocks to own." Inkoppertje.

Amerikaanse inflatie vooral gedreven door extra corona-uitgaven

Robert J. Barro: "Although US monetary policy was too aggressive for too long, the likely culprit behind the recent surge in consumer prices was an extraordinarily expansionary fiscal policy. After all, the Great Recession was also met with an aggressive monetary-policy response, but inflation barely budged for a decade." Hier is het verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken maken zich sterk voor transitie naar duurzame land- en tuinbouw

"Banken ondersteunen de noodzakelijke transitie naar een duurzame land- en tuinbouw”. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van een gesprek met het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Rabobank doet ook mee?

Koopkrachtakkoord van bijna 16 miljard euro

RTL Z zet de maatregelen op een rij.