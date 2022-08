Must read: Fossiel heerst

Plus: De obligatiebearmarkt is voorbij, zekere beurswinnaars, beleggen in de metaverse, stenen verslaan inflatie, en meer.

De obligatiebearmarkt is voorbij

Ken Orchard, obligatiespecialist bij T. Rowe Price, rekent op een eerdere en diepere recessie dan de markt. Het verklaart waarom hij zijn portefeuilles volstopt met de langst lopende schuld.

Na het beursfeest komt de kater

Volgens Robert Almeida, beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder MFS, blijft een structureel beursherstel nog even uit. "De kater van de marktdalingen zal nog wel even aanhouden."

Een Europese recessie is onafwendbaar

Global Monthly - Winter in aantocht: de energiecrisis zal Europese recessie veroorzaken. Zelfs als er geen fysiek gastekort is, zijn er voldoende redenen om de groei te doen omslaan in krimp. Lees meer:https://t.co/m9h6Mm51Uo pic.twitter.com/5UZ6eBoJGh — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 30, 2022

Zekere beurswinnaars

Grant Cambridge van Capital Group houdt een vurig pleidooi voor kwaliteitsbedrijven die hun dividenduitkeringen de komende jaren vrijwel zeker laten groeien.

Beleggen in de metaverse?

De metaverse staat nog in de kinderschoenen, maar toch zien enkele fondsaanbieders er al beleggingsmogelijkheden in. Dit moet u weten over beleggen in de metaverse.

Stenen zijn meer dan inflatiebestendig

Does buying a house help against inflation?

An average Dutch house costed 59.000 in 1985. Based purely on inflation it would now be 127.000 pic.twitter.com/HhlUC87F4a — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 31, 2022

Fossiel heerst

Jan-Willem Nijkamp: "Ondanks de enorme rally van het afgelopen jaar zijn gerenommeerde olie- en gasproducenten nog steeds niet duur. De winsten klotsen tegen de plinten, maar de waarderingen zijn nog immer aan de magere kant." Lees de column.

Zilver uit de gratie

Chart of the Week - Silver ETF Flows



Silver bulls have completely capitulated... ?? pic.twitter.com/orZyydDrrz — Topdown Charts (@topdowncharts) August 30, 2022

Chinees vastgoed ook

China’s Largest Developer Posts Record 96% Profit Slump https://t.co/S5XtKCdG5A — Gregory Daco (@GregDaco) August 30, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Als het maar inflatieproof is

In het tweede kwartaal gingen beleggers duidelijk risk-off. Volgens adviesbureau bfinance namen beleggers hun toevlucht tot inflatiebestendige activa, zoals vastgoed en private debt.

Gascrisis in Europa: schaffen wir das?

Rabo-econoom Hugo Erken analyseert. "Laten we hopen dat we komende winter maar even geen Elfstedentocht krijgen." Hier is de mening van Xavier Vives voor Project Syndicate.

Positief afsluitend: Bearmarkten duren duidelijk korter