Must read: beleggers ontvluchten junk bonds

Het grote onderbelichte beleggingspotentieel van frontiermarkten

Aandelen uit frontiermarkten bieden volgens Johannes Loefstrand, portefeuillebeheerder van de T. Rowe Price Frontier Markets Equity Strategy solide langetermijnrendementen en een natuurlijke risicospreiding dankzij de lage correlatie met andere markten. "De aandelenmarkten zijn er doorgaans inefficiënt waardoor beleggers kunnen profiteren van sterke onderwaarderingen van bedrijven."

Duitsland heeft zijn eigen Marshallplan nodig

Katharine Neiss, hoofdeconoom Europa van PGIM Fixed Income, hoopt dat de Duitse regering als reactie op de economische groeivertraging niet langer kiest voor bezuinigen. "Niet investeren zal leiden tot permanent verlies."

Inflatiebestrijding voor alles

Jan-Willem Nijkamp: "De Federal Reserve heeft voorlopig de weg gekozen die een legendarische voorganger – Paul Volcker – ruim 40 jaar geleden ook bewandelde. Een beleid van duidelijke, nietsontziende, renteverhogingen om de inflatie weer in het gareel te krijgen." Hier is de column.

Nog een reden om vol voor duurzaam te gaan

Saoedi-Arabië heeft een eenvoudige strategie: olieprijzen hoog houden en zoveel mogelijk geld verdienen, nu het nog kan https://t.co/YT3LArQzrA — Business Insider Nederland (@BINederland) August 29, 2022

Volatiliteit hoort bij deze tijd van het jaar

We are entering what is typically a higher volatility time of year: Sep->Nov. pic.twitter.com/dqwcv2mQgv — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) August 29, 2022

Acht inspirerende beursquotes

Zoals: “You’re probably wrong. Whatever your belief system is about how markets and investing works, it’s far more likely you are wrong than that you have discovered some sort of truth." Lezen!

Beleggers ontvluchten junk bonds

Lees ook: High yield is een must.

Vanguard gaat voor andere high yield

Volgens Vanguard staan obligaties uit de opkomende markten in lokale valuta aan de vooravond van een nieuwe rally. Dan moet de inflatie wel eerst gepiekt hebben.

Aandelen opkomende markten hebben hun belofte niet waargemaak

Hoge economische groei levert blijkbaar geen stijgende koersen op.



What a terrible two decades it has been for EM vs S&P 500 performance, and in all likelihood it's about to get even worse for EM. pic.twitter.com/tS6vjKgVJd — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) August 29, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Politieke crisis remt economie geenszins

Grafiekje om te bewaren... BBP-groei in OESO-landen pic.twitter.com/VkBltw8uTs — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) August 29, 2022

ING verkoopt meer hypotheken dan Rabobank

De omzet van de Nederlandse hypotheekmarkt is in de eerste zes maanden van het jaar gestegen tot een recordniveau van bijna €90 miljard Onderzoekers van IG&H noemen het echter onwaarschijnlijk dat deze grens binnen afzienbare tijd wordt doorbroken.

Het gaat hard omlaag met (veilig) Duits beursgenoteerd vastgoed

Good Morning from Germany, where real estate stocks are mirroring the doom & gloom in German housing market. Shares of industry leader Vonovia have almost halved in value this year, while TAG Immobilien has lost almost 2/3rd due to higher interest rates & falling property prices. pic.twitter.com/BT6YK8DmmM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 30, 2022

Nederlandse gamemakers profiteren van mindere gametijden

Nederlandse game-makers doen het goed, terwijl de rest van de industrie een moeilijk jaar lijkt te hebben. Grote bedrijven zoals Sony, Microsoft en Nintendo zien dat mensen minder uitgeven, maar Nederlandse makers lijken juist hun kans te ruiken, aldus RTL Z.