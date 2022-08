Must read: Houd je poot stijf, Powell

Steenrijk, straatarm; de ECB-editie

Bestuursleden van de ECB moeten minstens een jaar lang evenveel verdienen als het gemiddelde loon in hun thuisland. Misschien dat ze zich dan kunnen voorstellen wat de torenhoge inflatie, die de ECB maar niet aanpakt, doet, aldus Edin Mujagic.

Elektrisch rijden biedt meer kansen

J.P. Morgan AM ziet grote kansen voor de hele keten rondom elektrisch rijden. Naast autoproducenten gaat het bijvoorbeeld om producenten van accu's, halfgeleiders, om waterstof en laadinfrastructuur.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ohh daarom

Daarom wil iedereen short zitten in Italiaanse obligaties. https://t.co/nLMkjc7Q1K pic.twitter.com/CtZkKdHbc6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 26, 2022

Houd je poot stijf, Powell

Mohamed El-Erian says the Fed “should not blink” as it addresses hot inflation, and Powell faces a “huge” challenge finding ways to cool price growth without damaging the economy https://t.co/icyTkqgBQI — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2022

Dividendaandelen ter bescherming

Drie dividendaandelen voor als Powell de rem op de economie zet.

Hoe nu verder?

Dit is het laatste groeijaar van China.

Thuiswerken te duur?

Nu de energieprijs omhoog gaat, is werken op kantoor weer aantrekkelijker.

Wat zal de ECB doen?

Do you believe the #ECB will continue hiking long after the #FederalReserve stopped?



Do you believe the ECB will hike by 184 basis points between now and July next year and the Fed by 128 basis points?



I don't! pic.twitter.com/WSJOS9uku9 — jeroen blokland (@jsblokland) August 25, 2022

Weer een verhoging?