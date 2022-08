Must read: het nieuwe goud is wit

Dividenduitkeringen breken alle records

Niet eerder betaalden bedrijven zoveel dividend uit als in het tweede kwartaal van dit beursjaar. Oliemaatschappijen, financials en autofabrikanten waren de drijvende krachten achter de dividendgroei van 11,2%. Janus Henderson verhoogt nogmaals de dividendverwachtingen voor dit jaar.

Het nieuwe goud is wit

Een nieuwe Amerikaanse wet voor inflatiebestrijding die elektrisch rijden subsidieert, kan een belangrijke stimulans zijn voor de verkoop van lithium, een essentiële grondstof voor accu's. Morningstar zet een aantal lithiumdelvers op een rij.

Zeven Amerikaanse chipwetprofiteurs

De CHIPS and Science Act, de nieuwe stimuleringswet in de VS, waar miljarden dollars mee gemoeid zijn, biedt steun aan chipaandelen. De wet biedt een aantrekkelijke koopkans voor langetermijnbeleggers. Dit is de top 7 van InvestorPlace.

Beleggers houden kruit droog

in afwachting van de speech van Fed-president Jerome Powell in Jackson Hole aankomende vrijdag.

Grondstoffenprijzen gaan zeker dalen

Want: "Real interest rates appear to be on a firm upward trend, because nominal interest rates will rise and inflation will fall. Together with decelerating global growth, that could mean that the recent decline in the real prices of oil, minerals, and agricultural products will persist." Aldus Harvard-professor Jeffrey Frankel.

Euro kan met 10% stijgen

Weer onder pariteit, met ale ogen gericht op de toespraak van Fed voorzitter Powell op vrijdag. Onze FX Weekly:https://t.co/vZJE9BHMIa pic.twitter.com/yXWEXav0Lw — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 25, 2022

De enorme impact van klimaatverandering

De klimaatcrisis is dit jaar door de oorlog in Oekraïne wat op de achtergrond geraakt. Toch is Aegon AM ervan overtuigd dat klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor beleggers. Welke zijn dat?

Oliemaatschappijen mogen wel een tandje bijschakelen

Oil and gas companies say they’re going green. Yesterday I looked through some of their accounts to see if it’s true.



In the first half of this year, 4 companies made £74.4bn and reinvested £3.4bn in low carbon energy. On average, that’s equivalent to 5% of their profits.



?? pic.twitter.com/KfTLm5KqCN — Simon Roach (@RoachSN) August 24, 2022

Beleggen wordt een pasieve zaak?

Beleggers in indextrackers hebben twee keer zo veel Amerikaanse aandelen in bezit als gedacht, zo wijst nieuw onderzoek uit.

Huidige inflatie laat zich lastig temmen

(Voor een simpel biertje op het strand werd gisteren 5 euro gerekend)



If you look central banks who raised rates fastest (Norway, South Korea, New Zealand, Poland and Hungary), there is no evidence that their inflation rates are lower.

Dark black line is US inflation pic.twitter.com/8kbDRcDSS1 — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 24, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarom veel beleggers Europa even links laten liggen

Update: natural #gas prices are now 9x higher in Europe than in the US... pic.twitter.com/tYQybt5wGw — Peter Vanden Houte (@PVandenHoute) August 24, 2022

Nederland uitstekende vestigingsplaats voor buitenlandse fintechs

Buitenlandse fintechbedrijven zien ons land als een ideale plek om zich te vestigen, aldus KPMG. “Toegang tot kennis en talent, een sterke digitale economie, marktpotentieel en acceptatie van digitale betaaldiensten, investeringsbereidheid, het belastingklimaat en het gemak van toetreding zijn de belangrijkste factoren voor de landkeuze van buitenlandse fintechbedrijven."