Must read: China wankelt

Geen bearmarkt zonder bearmarktrally's

Korte en hevige beursrally's tijdens bearmarkten zijn heel gewoon. Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen bij NN IP, gelooft niet in een structureel beursherstel. "Zolang de energieprijzen hoog blijven, de problemen op de Chinese huizenmarkt niet verbeteren, en de haviken de centrale banken domineren zien we dit niet gebeuren."

August flash PMIs showed a synchronized slow down across developed economies #GlobalRecession #Recession pic.twitter.com/jtB2nsivRg — Callum Thomas (@Callum_Thomas) August 23, 2022

De Chinese economie wankelt

Jan-Willem Nijkamp: "Chinese aandelen mogen dan goedkoop lijken, het is de vraag of ze ook koopwaardig zijn." Scherpe analyse. Ook CNBC bericht over China.

S&P kan dit jaar nog naar 4800 punten

Dat is een stijging van meer dan 16%. Deze opmerkelijk optimistische call komt van JP Morgan.

In the past few month S&P500 is sharply up, but expected earnings (light blue line) are down. pic.twitter.com/TGCyBB9Dxp — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 23, 2022

Waarde presteert uiteindelijk echt beter

Er zijn beleggers die vrezen dat het voorbij is met de recente goede run van value-aandelen. Verkopen en inruilen voor growth? Doe maar niet, zegt fondsbeheerder Simon Adler. De historie spreekt duidelijk in het voordeel van waarde-aandelen, zo laat hij met vier sprekende grafieken zien.

U verwacht toch meer van groeiaandelen?

Morningstar heeft drie wereldwijde aandelenfondsen voor beleggers geselecteerd die geloven dat het groeisegment spoedig weer de boventoon zal voeren.

Up in smoke

The cannabis bubble.

Long forgotten but the money is gone. https://t.co/h2llHv5C9A pic.twitter.com/6cFaROUSvl — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 23, 2022

Het verschil tussen trend- en momentumbeleggen

Het lijkt hetzelfde maar is dat niet. "The trend-following is looking to take advantage of beta direction across asset classes while the momentum trader is looking for cross-sectional opportunities within an asset class." Kort artikel.

Groene EMD-markt floreert

Rising global interest rates and volatile markets have weighed heavily on both supply and demand of bonds, particularly in EM. Yet one segment has remained surprisingly resilient. Find out more: https://t.co/HtgfCUw7MG pic.twitter.com/4NbII38iX2 — Pictet Asset Management (@PictetAM) August 22, 2022

Stap terug voor aandelen

Volgens hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen zullen centrale banken meer verkrappen dan de markt nu nog verwacht. "Wij zijn in ons beleggingsbeleid alvast voorzichtiger geworden en hebben onze posities in Amerikaanse aandelen verlaagd."

Hedgefondsmanagers zien het niet anders

Hedge funds are unleashing record bets that the Fed will stick to its hawkish script at Jackson Hole, dramatically boosting bets that short-term yields will rise after Powell speaks on Friday. https://t.co/nn2GuHvf45 — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) August 23, 2022

Langlopend loopt beter

Steve Ellis, Global CIO Fixed Income bij Fidelity International, legt uit waarom hij een voorkeur houdt voor langlopende obligaties en defensieve bedrijfsobligaties.

Ofwel, het lichtblauwe lijntje kan nog wel wat lager

An update of my favorite chart.

World equity valuation (light blue) vs yield on global bonds (dark line invers) pic.twitter.com/AJE0NSgPXU — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 23, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).