Must read: hoe diep gaat de euro vallen?

Centrale banken moeten hard op de rem staan

Hoop van de markten dat centrale banken binnenkort stoppen met het verder verhogen van de rente wordt niet door obligatiebelegger Hendrik Tuch gedeeld. "Het is nu aan de centrale banken om aan te geven dat we er nog lang niet zijn." Voor beleggers in risicovolle assets betekent dit scenario natuurlijk slecht nieuws.

Dat was de pariteit

Hoe diep gaat de euro nog vallen?

The #Euro continues to fall below parity w/the Dollar. Now, 1 Euro is worth only $0.9936. pic.twitter.com/c5S71PAFzm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 23, 2022

Pimco versterkt obligatievlaggenschip

Langer lopende obligaties en superveilige hypotheekleningen moeten het grote en succesvolle Pimco Income Fund beschermen tegen de aankomende recessie.

Grote beleggers maken duidelijke keuzes

Paul Singer gaat voor Paypal, Warren Buffett krijgt geen genoeg van Occidental Petroleum, en Ray Dalio lift mee met Ford. Hier is het verhaal.

Ook obligatiebeleggers lijden

The last 8 times the S&P 500 was down in a calendar year, Bonds finished the year up, cushioning the blow.



Very different story thus far in 2022 with Stocks and Bonds both down over 10%, something we've never seen. pic.twitter.com/SiQBM7k5A4 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 23, 2022

Kantelpunt?

Jan-Willem Nijkamp: "Het zou best kunnen dat de markten na een forse rally even een stap terug zetten om zich klaar te maken voor meer koersstijgingen later dit jaar. Anderzijds is het niet uitgesloten dat met het bereiken van het 200-daags gemiddelde de rally uitgeblust is geraakt en de beren het vanaf hier weer gaan overnemen." Lees de column.

Mild klinkt best wel ok

Milde recessie op komst in de Verenigde Staten.https://t.co/D4COkxXXaG pic.twitter.com/01wX4OFFdq — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 22, 2022

8 beurswijsheden

Zoals: “The stock market will find your own weakest personal trait, and then do everything in its power to use it against you.” Lezen!

Een nieuw Chinees probleem

Europa heeft niet als enige last van een energiecrisis. In China is er een tekort aan stroom, schrijft CNBC.

Een groenere portefeuille is nog geen groenere planeet

Volgens Barnaby Wiener, hoofd Stewardship and Sustainability bij MFS, kunnen vermogensbeheerders meer impact maken door hun aandeelhouderschap te gebruiken om een duurzame transitie af te dwingen dan door bedrijven uit te sluiten. Scherpe analyse.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Cryptomarkt bereikt in 2030 unicornstatus

Voor het einde van dit decennium zullen een slordige één miljard mensen cryptovaluta bezitten. Dat voorspelt Boston Consulting Group (BCG) in een onderzoeksrapport.

Russische sancties doen pijn

Bijna een derde van de Nederlandse ondernemers heeft last van de sancties tegen Rusland. Ze kunnen bijvoorbeeld geen producten meer exporteren naar Rusland of worden geconfronteerd met hogere exportkosten omdat vliegtuigen moeten omvliegen, zo meldt RTL Z.

De groei van de wereldbevolking is duidelijk geen Europese zaak