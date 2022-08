Must read: Is recessie-angst wel terecht?

EMD: Waardevol in onzekere tijden?

Arun Dihal van AF Advisors bespreekt in een uitgebreide analyse de vele uitdagingen en kansen van obligaties uit opkomende markten (EMD) in een tijd van torenhoge inflatie en stijgende rentes. Dempt EMD de portefeuillerisico’s?

Pictet: pessimistisch over aandelen, optimistisch over goud

Pictet AM vreest dat de bedrijfswinsten een stevige tik krijgen als de economische groei verder vertraagt. "Als een recessie toeslaat, dalen de bedrijfswinsten normaliter met maar liefst 25%." Positief is Pictet wel over goud, Treasuries en Japanse aandelen.

Hell of a job

Martine Hafkamp: "Als een beurs zó afhankelijk is geworden van het beleid van de Fed is er blijkbaar in het verleden iets mis gegaan. Centrale banken opereren, als het goed is, in de schaduw. Iedere stap van een centrale bank is nu echter voorpaginanieuws. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Mocht een eventueel hardnekkiger dan verwachte hoge inflatie met een daadkrachtiger beleid bestreden moeten worden dan zou dat nog wel eens een hell of a job kunnen worden." Goede column.

In het kader van inflatie

Economists ALWAYS believe #inflation will quickly fall to 2%.



Forecasting inflation is incredibly hard!



It is impacted by demographics, supply chains, productivity, war, monetary policy, globalization, and luck



Too many factors to correctly ‘model.’



chart via @biancoresearch pic.twitter.com/NteKrq48Z8 — jeroen blokland (@jsblokland) August 21, 2022

Is recessie-angst nog wel terecht? Vier redenen om eraan te twijfelen

De stijgende inflatie en een oorlog in Oekraïne zorgden in de eerste helft van 2022 voor somberheid in financiële markten wereldwijd. Maar recente ontwikkelingen bieden volgens Jim O’Neill, voormalig topman van Goldman Sachs Asset Management, enige hoop.

Koersen gaan omhoog, net als de shortposities

S&P speculator net short position increased over the past week (to Tuesday). Biggest net short position in over ten years: pic.twitter.com/Y7tAi6ZIO1 — Nick Reece (@nicholastreece) August 19, 2022

Het ding met groeiaandelen

"One thing that it is important to keep in mind with growth investing is that it requires skill. The reason is that a basket of expensive stocks is likely to underperform the market over the long-term since expectations in the growth space usually exceed reality. But the best performing individual companies in the market are also likely to be found within that basket." Sterk verhaal.

De verschillen tussen beleggen, speculeren en gokken

Een overeenkomst is er ook: "The lesson is to stay in your lane. Stay disciplined. Investors should stick to investing, speculators to intelligent speculation, and gamblers should stick to the casino." Leuke column van Edwin Lefevre.

Chinese centrale bank gaat de andere kant op

China slashes lending rates again, one week after surprise cuts in key rates https://t.co/80K1k1PSfs — CNBC (@CNBC) August 22, 2022

Drie medische reuzen vergeleken

Philips, Siemens en General Electric vormen een oligopolie in een zeer lucratieve markt. Morningstar zet de bedrijven tegenover elkaar.

Vooral energie-aandelen ogen goedkoop

Some large cheap stocks are pulling down market valuation (energy), but median valuation is still elevated pic.twitter.com/xuGAwDAB8h — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 20, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

BNP Paribas wil meer aandacht voor biodiversiteit

Hoewel er onder wetenschappers een brede consensus bestaat dat de biodiversiteit afneemt, bestaan er geen mondiale langetermijndoelstellingen voor de bescherming van de biodiversiteit. Opmerkelijk, concludeert BNP Paribas. De bank beargumenteert dat klimaat en biodiversiteit nauw met elkaar zijn verbonden en de biodiversiteit niet kan worden beschermd zonder tegelijkertijd de klimaatverandering aan te pakken.

Consument was nog nooit zo somber

Nederlanders zijn nóg negatiever over de economie en hun eigen financiële situatie dan in juli. Daarmee wordt voor de vierde maand op rij het laagterecord gebroken. Het CBS heeft de cijfers.

