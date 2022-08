Must read: bulls en bears laten van zich horen

EMD biedt wél reële rendementen

Lagere inflatie in de opkomende markten en hogere reële rendementen maken schuld uit de opkomende markten (EMD), vooral uitgegeven in lokale valuta, meer dan aantrekkelijk. Dat schrijft portefeuillemanager Kirstie Spence van Capital Group.

Hé, komt daar Goudlokje weer langs?

Chris Iggo, hoofd beleggingen van AXA IM Core, is zeer positief over Amerikaanse aandelen én inflatiegebonden obligaties.

Beursstijgingen kunnen lang duren

Bulls markets since 1950 pic.twitter.com/DOoSsoCi7w — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) August 16, 2022

Klaar voor de uitverkoop?

Voor Cody Willard is de huidige opleving van de koersen duidelijk een bear market rally. Ralph Wessels van ABN AMRO heeft dezelfde mening.

Is this still a bear market rally?

MSCI World in euro's lost 0,3% this year.... pic.twitter.com/3OOY2ktZ1D — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 17, 2022

Don't fight the Fed

Jan-Willen Nijkamp: "Ondanks de “verkrappingen” in de vorm van QT en de renteverhogingen is er dus nog steeds sprake van een uitzonderlijk ruim monetair beleid. De markten reageren daarop en stijgen rustig verder." Hier is het verhaal.

Chips zijn belangrijk

China is afhankelijker van Taiwan dan andersom, meldt CNBC. Dat maakt een brute invasie van Taiwan onwaarschijnlijk.

Cijferseizoen loopt ten einde: 4 conclusies

Een groot deel van de beursgenoteerde bedrijven is al met cijfers gekomen. Tijd om de balans op te maken.

6 vragen over de huidige markt

Ben Carlson: "If stocks fall further that could present a good opportunity to rebalance into the pain. If stocks keep rising you’ll just have to wait for the next correction to buy at lower prices. Bottom or not, volatility is a feature of the stock market and it will return at some point." Scherpe analyse.

Jeroen Blokland benadert de beurs voorzichtig

The battle between Macro and Sentiment continues, but some Sentiment indicators are starting to look stretched. And Valuation, especially for US stocks, is demanding. Time to adjust the weights of #equities and equity-related asset classes and ETFs. pic.twitter.com/ErWPPsktTT — jeroen blokland (@jsblokland) August 17, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wel of geen bofbelasting invoeren?

Een ‘bofbelasting’ invoeren voor bedrijven die nu recordwinsten maken door de energiecrisis, hoe logisch is dat? “Hoge winsten, hoe onterecht ze misschien ook zijn, leiden uiteindelijk wel tot minder schaarste op de gasmarkt”, zegt econoom @mathijsbouman. #Nieuwsuur pic.twitter.com/y5oO3DREY4 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) August 15, 2022

Woonobesitas:moeten we op dieet

Rabo-econoom Carola de Groot: "Nederland staat aan de vooravond van een grote ruimtelijke verbouwing. En zoals het kabinet realistisch stelt: niet alles kan en niet alles kan overal. Maar dat ruimte voor wonen schaars is en dat er geen plek is voor grotere huizen is geen wetmatigheid maar een politieke keuze." Lees de column.