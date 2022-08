Must read: huidige beursrally is logisch

Niks geen nieuw normaal, maar terug naar de jaren 70

Hoofdeconomen Gerwin Bell en Katharine Neiss van PGIM Fixed Income pleiten voor een terugkeer naar de liberale hervormingen van Carter, Thatcher en Kohl om de huidige aanbodproblemen op te lossen.

"Tech begint aan nieuwe bullmarkt"

Techaandelen zijn begonnen aan een nieuwe bullmarkt. Als we het verleden mogen geloven, dan kan die het begin zijn van geweldige koersstijgingen van wel 50% of meer. Luke Lango, analist bij InvestorPlace, schrijft over de dalende inflatietrend en de Nasdaq die zich technisch gezien in een nieuwe bullmarkt bevindt.

Martine Hafkamp begrijpt de huidige rally wel

"Misschien moeten beleggers zich eens afvragen of zo’n recessie persé slecht is voor de aandelenkoersen. Als die er komt zullen centrale bankiers namelijk eerder geneigd zijn de voet van de rem te halen. Als centrale bankiers de rente niet verder omhoog proberen te duwen haalt dat een deel van de druk van de aandelenkoersen af. Bovendien verdwijnen bij een economie die in recessie verkeert veel van de inflatoire krachten waar we nu mee te maken hebben." Hier is de column.

Maar pas op!

Art Cashin of UBS says stocks are overbought and the current rally could roll over https://t.co/v0arJt5tPZ — CNBC (@CNBC) August 15, 2022

Goed nieuws van het inflatiefront

There seem to be some correlation between commodity index and the US inflation, which explains the relaxed posture of Mr. Market about future inflation. pic.twitter.com/8JaBsnUSRH — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 15, 2022

Hard gedaald, dus kansrijk

Raj Shant, portfoliospecialist bij Jennison Associates, ziet weer kansen in China, India en bij groeiaandelen.

Mooi voorbeeld van een groeimarkt



Global green hydrogen market to grow by more than 6,000% by 2031, says new study | Recharge https://t.co/GoS8B04Zhp — Noé van Hulst (@noevanhulst) August 15, 2022

India moet wel hervormen

"Given its favorable demography, democratic polity, and large and diversified economy, India can in principle grow at 7% or higher for years to come. But the only route to such growth that remains open runs through structural reforms that the government has taken off the table." Lees het verhaal, gepubliceerd op Project Syndicate.

Zo ziet de huidige wereldwijde inkomensongelijkheid eruit

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Fondsbeleggers kopen weer obligaties

The streak for bond mutual fund outflows is finally over after 24 weeks that added up to (record smashing) $323b in YTD outflows they finally saw some inflows last week. Small, but good sign IMO as this has been a weight on market. pic.twitter.com/jEhrIGkNfa — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2022

Kosteninflatie groot risico voor Unilever en Nestlé

Multinationals die massaproducten voor consumenten verkopen, beleven lastige tijden, alleen al vanwege de hoge inflatie. Zo ook Unilever. Maar dat beschikt over zoveel concurrentievoordelen dat het op termijn weer even hard kan gaan groeien als voorheen. Ook Nestlé functioneert nog behoorlijk goed. Maar de twee aandelen zijn geen koopje: hun beurskoers en hun Fair Value verschillen maar weinig van elkaar. Lees de analyse van Morningstar.

Oliebedrijven breken alle winstrecords

Acht van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld hebben in de afgelopen drie maanden gezamenlijk een duizelingwekkende nettowinst behaald van ruim 112 miljard dollar (110 miljard euro). Saudi Aramco is de grootste winstmachine. Hier werd in 91 dagen 48 miljard dollar verdiend. RTL Z bericht.

Het wordt een koude of dure winter