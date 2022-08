Must read: We zitten dus in een bearmarktrally

Cash is weer king

Gelukkig beschikken bedrijven, banken en burgers over veel geld. Dat vermindert volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors de aankomende recessiepijn. Beleggers biedt het tevens de mogelijkheid om een gezond rendement te maken als er later opnieuw wordt ingestapt.

Zelfoverschatting is het grote gevaar

Succesvolle beleggers hebben een klein ego.

De donkere kant van cryptobeleggers

Cryptobeleggers blijken bovengemiddeld last te hebben van machiavellistiche, narcistische, psychopathische en sadistische trekjes, zo blijkt uit onderzoek.

Dat was de zoveelste correctie?

World equities are almost at record high. MSCI world index in euro's : pic.twitter.com/95uPqsOvDy — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 15, 2022

Er zijn altijd genoeg redenen te bedenken om niet te beleggen

Michael Batnick: "One of the most common mistakes that investors make is being too bearish. Sure, people get burned using leverage, but mostly the opposite is true. People hold too much cash or sell on the way down or something like this. Unfortunately, we’re predisposed to be cautious. We’re more likely to believe a scary story than an optimistic one." Herkenbaar? Hier is het verhaal.

We zitten dus in een bearmarktrally

Hier is ook de column op Profs.

De beurzen stijgen, maar wel in een bear market rally volgens Ralph Wessels van ABN AMRO https://t.co/P5qjn7fD5i @ralphsfocus @ABNAMRO — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) August 15, 2022

Grof geschut ingezet

Martine Hafkamp: "Kortom, er zijn vele manieren voor bedrijven die een schoner klimaat bevorderen om de komende jaren mee te kunnen eten uit de belastingruif. Het kan niet anders of dit moeten we gaan terugzien in de omzet- en winstcijfers van deze bedrijven." Lees de column.

Plussen en minnen

Yes, it was a very nice earnings season in the US with great numbers. Earnings rose by 9%, (+5% expected). However earnings downgrades are coming fast and furious. 2023 expected have now fallen 4%. pic.twitter.com/w10Ju3M3F3 — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 12, 2022

Eén lager inflatiecijfer maakt nog geen zomer

Het Amerikaanse inflatiecijfer over juli viel lager uit dan verwacht. In juni kwam de geldontwaarding uit op 9,1%, maar in juli was dit licht gedaald naar 8,5% ten opzichte van een jaar eerder.Het gaf aandelenbeleggers de hoop dat het ergste achter de rug is. Aandelenmarkten veerden op. Toch blijven zorgen bestaan, met name bij grote vermogensbeheerders als Pimco en BlackRock.

Lees ook de analyse van Edin Mujagic: 8,5% inflatie leidt tot euforie.

Stress high yieldmarkt neemt af

Dat is goed nieuws voor aandelen.

Nu EM-aandelen kopen?

The Ratio of Emerging Markets to US stocks is at its lowest level since 2001. Over the last 12 years, EM is up 28% while US equities have more than quadrupled. pic.twitter.com/GX9Pwf6gZ3 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 13, 2022

Passieve fondsen winnen

John Rekenthaler van Morningstar US: "It seems that, after several decades of experimenting, fund investors have learned what they like." Sterk verhaal.

De kracht van het rente-op-rente-effect

Einstein: “Compound interest is the eighth wonder of the world."

Compounding can be beautiful: pic.twitter.com/Ek6IYsjvsy — Compounding Quality (@QCompounding) August 13, 2022

Beleggen in vastgoed?

Morningstar analyseert.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoge energierekeningen zijn een steeds groter probleem