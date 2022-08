Must read: Hard dalen is hard stijgen

8,5 procent inflatie leidt tot euforie

Ja, monetair econoom Edin Mujagic begrijpt de euforie van de markten na het uitkomen van de laatste Amerikaanse inflatiecijfers. Maar een terugkeer naar de gewenste inflatie van 2% kan volgens hem nog jaren duren. Scherpe column.

Geen recessie, maar ...

"De dreiging van een gastekort hangt momenteel als een zwaard van Damocles boven alle economische prognoses", schrijft Volker Schmidt, senior portfoliomanager bij Ethenea Independent Investors, die de huidige rente van de Bund duidelijk te laag en de euro te duur vindt.

Hard vallen = hard stijgen

Michael Batnick: "The biggest losers bouncing the hardest is to be expected in a broad-based rally, which is exactly what this is." Lees het verhaal.

Yes! We gaan alsnog zacht landen

Here are my thoughts on the July inflation numbers.



Was it really 0%?



Are wages a problem?



Will the Fed keep hiking?



Read on to see my answers...https://t.co/BF719EhIAR — Noah Smith ?????? (@Noahpinion) August 11, 2022

Hoe nu een ton beleggen?

Dat vroeg Suzanne Woolley (Bloomberg) aan zes deskundigen.

Favoriete energie-aandelen van fondsmanagers

Morningstar analyseert welke (fossiele) energiebedrijven er in de portefeuilles van de beste Europese fondsbeheerders zitten. Wie belegt groot in de energiesector en welke bedrijven zijn favoriet?

De grootste obligatie-ETF

"The Vanguard Total Bond Market ETF (ticker BND), with assets of roughly $83.8 billion, has surpassed the $83.2 billion iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) to become the world's biggest bond ETF, Bloomberg data show." Obligatiebeleggen was nog nooit zo eenvoudig. Hier is het artikel.

Centrale banken op een lijn

Your macro environment in one chart!



This is the broadest monetary tightening cycle in history.



Chart @TS_Lombard ht @SoberLook pic.twitter.com/Bz7V6VrPBj — jeroen blokland (@jsblokland) August 11, 2022

Chinese vastgoedcrisis is een dingetje

"China’s real estate troubles could spill into other major sectors if the problems persist — and three particular businesses are most vulnerable, according to ratings agency Fitch." CNBC heeft het verhaal.

Doe iets aan grondstoffenspeculatie!

"Prices in many commodity derivatives markets remain highly volatile, as hedge funds and other financial firms rush out as rapidly as they piled in. The lack of prompt action to address this suggests that regulators and policymakers are still putting financial interests above the interests of everyone else." Dat schrijft Jayati Ghosh voor Project Syndicate.

Beleggen in Brazilië?

Heeft de somberheid over Braziliaanse #aandelen zijn hoogtepunt bereikt nu de grondstoffenprijzen dalen en de onzekerheid over de verkiezingen toeneemt? Lees hier de visie van Pablo Riveroll, Head of Latin American Equities: https://t.co/DE5bycsnDL#Brazilië #beleggen pic.twitter.com/Kt70JBa4rN — SchrodersNL (@SchrodersNL) August 10, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ESG-obligaties blijven populair

Rising global interest rates and volatile markets have weighed heavily on both supply and demand of #bonds, particularly in EM. Yet one segment has remained surprisingly resilient - ESG-labelled issuance. https://t.co/HtgfCUw7MG pic.twitter.com/bFqeHOn3xl — Pictet Asset Management (@PictetAM) August 8, 2022

De heilige betalingsgraal is gevonden

Digitale valuta’s van centrale banken zouden het antwoord kunnen zijn op de “duizend jaar durende zoektocht naar de heilige graal van grensoverschrijdende betalingen”. Dat stelt de Europese Centrale Bank in een recent gepubliceerd onderzoek.

