Must read: zie de Nasdaq vliegen

Plus: we zitten dus in een bearmarktrally, favoriete bankaandelen, high yield is een must, beleggen in tijden van stagflatie, en meer.

Bearmarktrally of niet?

Inflatiezorgen en recessie-angst blijven het sentiment van beleggers domineren. Toch heeft de beurs na het dieptepunt in juni een forse rally laten zien. Is dit van tijdelijk aard of kan er nog meer worden verwacht? Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO, blijft defensief gepositioneerd en terughoudend over aandelen.

De Nasdaq vliegt weer

Nasdaq is 20,7% above its bottom. So congrats, the bear market in the Nasdaq is officially over.

Chart : Nasdaq / lowest level past 12 months pic.twitter.com/D33YUoa4V2 — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 11, 2022

High yield is een must

Aegon AM geeft vier dwingende redenen waarom high yield-obligaties absoluut in elke portefeuille thuishoren.

Favoriete bankaandelen van Europese fondsbeheerders

Morningstar onderzoekt regelmatig welke aandelen de meest vooraanstaande Europese fondsmanagers hebben aan- en verkocht in een bepaalde sector. Deze keer kijken we naar de financials. Daarbij vallen een paar dingen op.

Dit zijn trouwens de meest ondergewaardeerde Europese banken volgens dezelfde Morningstar.

Dalende inflatie is tof

Average annual return for the S&P 500 since 1928:



When inflation is rising +6.7%



When inflation is falling +16.5% — Ben Carlson (@awealthofcs) August 10, 2022

Vooruitzichten chippers verslechteren

“We are entering the worst semiconductor downturn in at least a decade, and possibly since 2001 given the expectation of a recession and inventory build.” https://t.co/MWB5j8Kaee — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) August 10, 2022

Wel leren van fouten

Iedere belegger maakt fouten, maar sommigen blijven vasthouden aan slechte gewoontes. BlackRock deelt er in een kort marktcommentaar drie, en geeft ook tips voor hoe ze te omzeilen.

Schroders blikt 10 jaar vooruit

Wat kunnen beleggers verwachten?

Wat zijn onze nieuwste prognoses voor absolute rendementen van 2022-2031 voor verschillende beleggingscategorieën. Lees ze hier: https://t.co/BQZGEt1goQ#beleggen pic.twitter.com/JmKUYGBXab — SchrodersNL (@SchrodersNL) August 5, 2022

Daar is de grote stagflatie

"For decades, relative global stability, sound economic-policy management, and the steady expansion of trade to and from emerging markets combined to keep costs down. But now all these conditions have been overturned, and the world is settling into a dangerous and destabilizing new regime." Nouriel Roubini blikt weer eens inktzwart vooruit.

Gelukkig betekent stagflatie geen al te slecht nieuws voor beleggers, zegt beleggingstrateeg Vincent Juvyns in het artikel Stagflatie is het probleem niet.

De Zwitserse frank is een ijzersterke munt

#Euro keeps falling vs Swiss Franc after breaching parity. You get only 0.97 Francs for 1 Euro. pic.twitter.com/ofYfQkTZrw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 10, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Er is ook genoeg sol in Spanje

Maar waarom nu pas echt beginnen?



Spain just turned on Europe's biggest solar power plant.



In the coming years, sunny Spain will see its solar power capacity soar as it cuts dependence on fossil fuels https://t.co/QXmGSkaK3u pic.twitter.com/PMz19ZWpcP — Will Mathis (@MathisWilliam) August 10, 2022

Van crisismaatregel naar crisismaatregel

ABN AMRO-econoom Piet Rietman: "Geen structurele inkomensverbetering, een overheid die niet kan investeren én steeds meer onzekerheid voor Nederlandse werknemers. We staan dan met krukken en een bloedneus aan de startstreep van de volgende crisis." Waarom werknemers zwakker de crisis ingaan dan de bedrijven.