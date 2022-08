Must read: Hedgefondsmanagers verkopen alles

De betere defensieve aandelenstrategie

De verschillen tussen defensieve fondsen en strategieën zijn groot. bfinance heeft gekeken naar wat het beste werkt bij welke omstandigheden.

Ideeën voor onzekere beurstijden

T. Rowe Price verwacht dat beleggers een periode tegemoet gaan met lagere rendementen, minder voorspelbare inflatie en hogere volatiliteit. De vermogensbeheerder geeft drie tips om verliezen te beperken en tegelijkertijd genoeg geld te verdienen om de inflatie te verslaan.

De drie dividendfavorieten van Bill Gates

Beleggers verkeren in een onbegrijpelijke tijd

"The bond market is confused. The stock market is confused. The consumer is confused. I’m confused. The only people who aren’t confused either don’t understand what’s going on or aren’t paying attention." IJzersterk verhaal van Ben Carlson.

Nieuwe kansrijke fondsen

De Morningstar Prospect List is een halfjaarlijkse publicatie van veelbelovende, actief beheerde strategieën die momenteel nog niet kwalitatief worden beoordeeld door de fondsanalisten van Morningstar, maar die we wel aantrekkelijk vinden en daarom beschouwen als potentiële kandidaten voor het verkrijgen van een Morningstar Analyst Rating.

Verkoop alles!

Dat is wat hedgefondsmanagers tegenwoordig doen

Amerika dus

Multi-indexbelegger Andrzej Pioch van LGIM gelooft niet in een sterke opleving van Chinese aandelen of een door velen al jaren verwachte inhaalrace van laag gewaardeerde Europese aandelen. Hij zet nog meer in op Amerikaanse aandelen.

Amerikaanse investeringsimpuls

Met de Inflation Reduction Act zal een historische poging gedaan worden om de inflatie te bestrijden en om, middels investeringen in Amerikaanse duurzame energieprojecten, de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen in 2030. Lees de column van Krist Plaizier van Fintessa.

Schuld verlagen is inflatie verhogen

With governments unable to reduce high debts and deficits by spending less or raising revenues, @Nouriel expects that many will resort to the “inflation tax”: relying on unexpected price growth to wipe out long-term nominal liabilities. https://t.co/SsaKJ6vuQf — Project Syndicate (@ProSyn) August 9, 2022

Leg het perverse verdienmodel achter nepnieuws aan banden

Dat schrijft Zahra Boufadiss, strafrechtadvocaat in Amsterdam.

Hevige winstdaling chippers voorzien

Semiconductor profits are expected to decline sharply.



Source: @business



Today's issue of The Daily Shot Brief: https://t.co/tIDWP1DegU pic.twitter.com/toyCCNH9Is — Lev Borodovsky (@thedailyshot) August 9, 2022

De vele Britse problemen

"Britain is becoming an emerging market country", zegt een macro-analyst van Saxo Bank tegen CNBC.

Het is tijd voor een regendans

Ook de huidige droogte is een hevige economische tegenwind aan het worden.

Europe's next big enemy: drought!

Water levels in Europe's major rivers, including the Rhine, have dropped to record low levels, meaning ships simply can't get through. Eurostat estimates shipping routes alone add USD 80 billion to Eurozone GDP. The total impact is much bigger. pic.twitter.com/VPEALA0SIU — jeroen blokland (@jsblokland) August 10, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goed nieuws voor cryptobeleggers: Er is een bodem!

JPMorgan says cryptocurrencies "have found a floor" https://t.co/6uNbLdgfET — CNBC (@CNBC) August 9, 2022

China vergrijst steeds sneller

"But though it’s possible to conceive of a smaller, nimbler and smarter China, it’s not a given. The baby bust is real and, as the CCP has found out, while you can force families not to have more than one child, you can’t force them to have more than one." Uitgebreide analyse. Must read voor Chinabeleggers.