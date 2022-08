Must read: Vooral juiste sectorbeslissing betaalt zich uit

Donkere wolken pakken zich samen

Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie bij LGIM, verbaast zich over het teruggekeerde optimisme op de financiële markten. Hij zit zelf heel anders in de wedstrijd. "Wij zijn begonnen onze tactische longpositie af te bouwen."

10 redenen om toch bullish te zijn

"We believe that risk reward for equities is not all bad as we move into year-end." Lees het verhaal van beleggingstrateeg Mislav Matejka van JPO Morgan. Zijn collega in Vincent Juvyns in Europa is terughoudender. Die ziet momenteel vooral kansen in China.

Herken de top en bodem van de markt

Signs the top and bottom of the market cycle is reached:

"Aantal nieuwe banen in de VS pleit niet voor soepeler rentebeleid"

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen bespreekt het Fed-beleid, de spanningen over Taiwan en de Chinese economie. De markt krijgt deze week een aantal belangrijke cijfers te verteren.

De juiste sectorbeslissingen betalen zich pas echt uit

What works better? Sector or regional allocation?

Doe niet mee aan de rally!

"Rather than chasing rallies, investors should look to the flexibility provided by cash and invest strategically in stocks to hedge against inflation." Aldus Francois Savary, chief investment officer van de Zwitserse vermogensbeheerder Prime Partner

Spreiden is een must

Een simpel indexfonds outperformen: het klinkt misschien eenvoudig, maar succesvol stockpicken is moeilijker dan u denkt, en feit is dat de meeste beleggers het niet voor elkaar krijgen. Hoe dat komt? Gebrek aan goede spreiding, schrijft Belegger.nl op basis van een artikel van US News.

Amerikaanse inflatieverwachtingen scherp omlaag

If you're an inflation hawk at the Fed, the case for continued 75 bps hikes is getting harder and harder. There's no sign that supply shocks have dislodged longer-term inflation expectations in any meaningful way. 3-year ahead inflation expectations are almost back to "normal..."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Opmars van crypto in de voetbalwereld: tokens en sponsordeals

In verschillende Europese landen start deze weken de voetbalcompetitie weer. De begrotingen bij de topclubs zijn hoger dan ooit. Deels doordat spelers voor veel geld zijn verkocht, maar ook door de komst van cryptocurrencybedrijven die geld steken in de voetbalmarkt. RTL Z bericht.

Podcast: het einde van het begin voor #crypto? Meltem Demirors van CoinShares en fondsbeheerder Alex Tedder debatteren over de ernst van de #cryptocrisis en wat dit betekent voor de toekomst van #cryptovaluta.



Beluister hier de podcast:

'Enorme gekte op huizenmarkt is voorbij'

Er vindt een opmerkelijke ontwikkeling plaats op de woningmarkt. Na jaren van gekte, overbieden, en extreem hoge druk worden er nu juist minder huizen verkocht. En neemt het aanbod weer toe. Is dit het kantelpunt op de woningmarkt? "De gekte van toen is weg, en komt niet meer terug", zegt hoogleraar Peter Boelhouwer.