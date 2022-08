Must read: Nieuwe campingrally?

De drie kapitaalallocatiechecks van een dividendbelegger

Voordat Reineke Davidsz van het dividendteam van Van Lanschot Kempen een bedrijf nader onderzoekt, wilt ze eerst weten wat een bedrijf met het kapitaal doet. Met een korte checklist kan misallocatie snel worden gedetecteerd en beleggingsongelukken worden voorkomen.

Vier valse zekerheden zetten beleggers op verkeerde been

De markten en centrale banken verwachten vol vertrouwen dat de wereldeconomie een nieuw Goudlokje-tijdperk ingaat waarin iedereen nog lang en gelukkig zal leven. Maar de optimistische vooruitzichten van beleggers berusten op vier denkfouten. Dat stelt de Britse econoom Anatole Kaletsky in een column op Project Syndicate.

Een nieuwe campingrally?

"De beurzen lopen altijd zo’n negen tot twaalf maanden vooruit op de reële economie. Beleggers kunnen altijd wel een reden vinden om het positieve sentiment te koesteren. Naast de rente die in een paar dagen flink is gedaald, kwamen er vorige week diverse (Amerikaanse) cijfers uit die beleggers wel konden bekoren." Lees de column van Martine Hafkamp.

Als de zuidelijke rentes maar onder controle blijven

Dat was de bearmarkt?

Yahoo peilt de stemming onder professionele beleggers. De reacties zijn ... wisselend. "While several capitulation indicators (e.g., sentiment) suggest the worst is behind us, we are cautious that we will see another leg lower as potential earnings growth becomes more realistic."

Ook Ben carlson heeft een mening. "I also wouldn’t be surprised if the stock market heads back to new all-time highs next year right as the economy falls into a recession. Wouldn’t that be the icing on the cake for the weirdest, most confusing economic environment we’ve ever seen?"

Beurssentiment en beursposities lopen flink uit elkaar

Sentiment vs Positioning: As I have previously highlighted, there has been a big disconnect between investor sentiment and actual positioning. pic.twitter.com/BtJK64PVlr — Topdown Charts (@topdowncharts) August 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Prijzen in metaverseland: wat de gek ervoor geeft

En dat is steeds minder.

Land prices in the Metaverse are collapsing.



Even if the land is virtual, the pain is real. pic.twitter.com/ifsk8JWorU — Alf (@MacroAlf) August 6, 2022

Lage waterstand kost burger extra geld

De hoge energieprijzen. De oorlog in Oekraïne. Dure grondstoffen. Aan dit lijstje oorzaken van het steeds maar duurder wordende leven kan er nog een worden toegevoegd: de lage waterstand in de Rijn en andere rivieren, aldus RTL Z. Onderwijl lopen de energiekosten de spuigaten uit.

Dat hier geen TOTALE PANIEK over is verbaast me zo enorm. Dat we er individueel misschien liever niet over nadenken, ok. Maar dit is dramatisch. In Den Haag waren vroeger eindeloze debatten over 7 euro verschil in koopkrachtplaatjes. En dan nu 4000 euro en .. we zien wel. https://t.co/WcBUtTR6nW — bert hubert (@bert_hubert) August 7, 2022

Meer slecht nieuws van het inflatiefront: ABN AMRO verhoogt inflatieverwachtingen