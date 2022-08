Must read: Alle energie-aandelen staan op koop

Hopen op een zachte landing mag best

Voor centrale banken wordt het volgens Edin Mujagic een hele klus om de inflatie middels renteverhogingen naar beneden te krijgen. De kans op een harde landing is groot. Wat vertelt de geschiedenis?

PGIM wacht op signalen dat de inflatie daalt

Als de inflatie over zijn top is, ziet PGIM QS geweldige kansen voor EM-obligaties en high-yield. De aandelenrisico's zijn hoog, maar het meeste slechte nieuws zit inmiddels wel in de koersen.

Niks mis met een gemiddeld aandelenrendement

Beleggen is vooral een kwestie van niet kijken en volhouden.

Stock market annual returns from 1926-2022 pic.twitter.com/IzyLH04Pr7 — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) August 4, 2022

Campingrally krijgt vervolg

Beleggers hebben voldoende reden om het positieve sentiment te koesteren. Lees de column van Krist Plaizier.

Is 2022 1970?

Er zijn altijd wel een paar lijntjes te vinden die op elkaar passen.

S&P 500 Return 2022 vs 1970 pic.twitter.com/VkOXDvQuAy — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) August 4, 2022

Wachten tot niemand het meer ziet zitten

Sinds het begin van 2022 hebben aandelen uit de opkomende markten het pas echt beroerd gedaan. De stokoude Mark Mobius, die zich steeds meer ontpopt als een doemdenker, vreest vooral een verder stijgende rente. "Er is momenteel nog te veel hoop in de markt."

Maar hogere Amerikaanse rentes lokken geen nieuwe Aziëcrisis uit, aldus Hoe Ee Khor en Kimi Xu Jiang in een artikel voor Project Syndicate.

Lees ook: Aandelen EM voldoende afgestraft.

Normaliter is een omgekeerde rentecurve slecht nieuws

Oliebedrijven houden koopadvies

Dat is de mening van Bill Smead, chief investment officer van het gelijknamige Smead Capital Management. CNBC heeft het verhaal.

Koopwaardige duurzame energie-aandelen zijn wel schoner

Video: De langetermijnkansen voor aandelen in de #energietransitie zijn niet veranderd. Ze zijn alleen maar sterker geworden door de nieuwe doelstellingen voor energiezekerheid. Bekijk de video: https://t.co/Ljrt0qsKoc pic.twitter.com/feiaZja6YD — SchrodersNL (@SchrodersNL) August 3, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Tja, een recessie is volgens ABN AMRO een onafwendbaar

Ook Rabobank heeft een analyse in de aanbieding.



Een nieuw basiscenario voor de Eurozone: recessie.https://t.co/fqQ4tPdOeX pic.twitter.com/Qzys29dEWF — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 4, 2022

Helaas, uw CO2-tegoed is niet toereikend

Het Zweedse bedrijf Doconomy heeft in samenwerking met Mastercard een creditcard ontwikkeld die de CO2-uitstoot van alle aankopen bijhoudt. De kaart – die de naam DO Black draagt – blokkeert verdere aankopen zodra de CO2-limiet wordt overschreden. Goed idee?

Europese inflatie ongelijk verdeeld

De inflatie slaat ongenadig hard toe in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Toch gaat het lang niet overal even hard. In de ons omringende landen stijgen de prijzen minder snel dan hier. Maar verder naar het oosten is het pas echt dramatisch, aldus RTL Z.