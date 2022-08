Must read: onduidelijkheid troef

Plus: aandelen EM genoeg afgestraft, Chinese aandelen in de lift, bestrijding inflatie is topprioriteit, daling olieprijs is goed/slecht, en meer.

Aandelen EM zijn genoeg afgestraft

Opkomende markten (EM) werden de laatste maanden geconfronteerd met een grote kapitaalvlucht. Capital Group ziet inmiddels licht aan het einde van de tunnel.

Ja, het tij is gekeerd voor Chinese aandelen

Sinds eind april is de brede Chinese aandelenindex CSI 300 met 18% gestegen. Volgens senior portfoliomanagers Andrew Tong en Chris Liu van Invesco is dit geen korte opleving, maar een teken dat Chinese aandelen officieel aan een opmars zijn begonnen.

De sombere beleggingsoutlook van KKR

Investeringsmaatschappij KKR is in zijn outlook voor 2022-2024 somberder dan collega's. Waar liggen nog kansen?

Is daling olieprijs goed of slecht?

Olieprijs #WTI zakt naar $90, laagste niveau sinds begin van de oorlog. Want olievraag koelt af. Beleggers blijven vreemd genoeg goed gemutst: S&P +1,6%. Je zou zeggen dat een lagere vraag naar olie een veeg teken is. We zullen zien wat de rest van de maand brengt... pic.twitter.com/1qCuZ09T4N — Robbert Manders, CFA (@RobbertManders) August 3, 2022

Inflatie omlaag brengen is topprioriteit

De economie stevent af op een recessie. Het klinkt alarmerend en dat is het ook. Voormalig hoofdeconoom van ABN AMRO Han de Jong vraagt zich af wat het precies betekent, hoe het zover is gekomen, wat beleidsmakers kunnen doen en of er ook positieve kanten zijn.

ABN AMRO ziet wel inflatielichtpuntjes

Raming inflatie verhoogd, maar ook tekenen van verbetering. De inflatie nam in juli toe met het hoogste percentage sinds 1975. Lees over verhoogde energieprijzen tot in 2023, dalende grondstofprijzen en overheidsbeleid dat inflatie overhevelt naar 2023. https://t.co/BNUdBmbZJC pic.twitter.com/amZqUoFq2e — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 4, 2022

Fed moet doorgaan met verhogen

Want: "Recent price- and wage-growth data make it increasingly clear that the US economy’s underlying inflation rate is at least 4% and more likely to be rising than falling. Although the Federal Reserve has acted forcefully in recent months to contain inflation, unfortunately it will need to stick to its plan of rapid interest-rate hikes until there is clear evidence that underlying inflation is slowing dramatically." Lees de analyse van Jason Furman, voormalig economisch adviseur van Barack Obama.

De heftige wereld van aandelenrendementen

It’s rare that the stock market average return is actually 10% in a given year.



Since 1926, the stock market return was between 8% and 12% only four times. pic.twitter.com/PM2IXfSt9D — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) August 3, 2022

Onduidelijkheid troef

Michael Batnick: "This is the weirdest market and economic environment of my career. Michelangelo wouldn’t be able to paint a clear picture of it all. You should always be wary of people with strong opinions about the future, but maybe never more so than right now." Herkenbaar? Sterk verhaal.

Ja, Amerikaanse defaults gaan stijgen

Maar de schade is ditmaal minder erg dan bij eerdere crises.



De Europese fondsindustrie in de eerste helft van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarom ook de stroomprijs door het dak gaat

We hebben het bijna dagelijks over de hoge prijs van gas. Maar ook de elektriciteitsprijs is op dit moment torenhoog. Dat brengt gezinnen en bedrijven in de problemen, meldt RTL Z in een filmpje.