Must read: Slechte aandelen doen het beter

Stagflatie is het probleem niet

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM maakt zich geen al te grote zorgen over recessie en stagflatie. Wel maant hij beleggers tot voorzichtigheid. Positief is hij over waarde-aandelen en dividendaandelen. Nog beter zijn volgens hem de aandelen- én obligatiekansen in China. Vincent, kom er maar in!

Chinese huizenmarkt is wel een dingetje

The meltdown of #China’s real estate sector, representing the biggest asset class in the world, is intensifying. And there is no easy way out of it, meaning global repercussions. https://t.co/g7GnzppnEk pic.twitter.com/fJ7XtXUmY6 — True Insights (@true_insights_) August 2, 2022

Aandelen en obligaties lopen niet langer samen op

"In de tweede helft van het jaar kunnen obligaties in waarde stijgen en aandelen dalen." Fabio Faltoni presenteert de belangrijkste punten uit de nieuwste halfjaarsvooruitblik van Invesco.

Grootste veranderingen komen uit private markt

Will Nicoll breekt een stevige lans voor private bedrijven die met hun oplossingen de energietransitie mogelijk maken. "In de private markt bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen."

Slechte aandelen doen het beter

Opmerkelijk: een breed gespreide portefeuille die enkel uit aandelen bestaat die door menig ESG-belegger op de zwarte lijst staat, rendeert veel beter dan de markt, zo bewijst onderzoek. "Those investors who care only about returns could consider building a “vice” portfolio and then if they desire, donate the higher expected returns directly to causes they care about."

Julirally was een bearmarktrally?

"Investors may have sighed a breath of relief in July after months of pain. And perhaps we have already seen the market’s 2022 lows and this recovery will follow the rapid pace of 2020. But a broader set of base rates suggest there’s reason to be cautious, that risk is still elevated, and that we might yet experience an even more significant drawdown." Hier is het verhaal.

Nu kopen is wel kopen met korting

Using a bear market as an entry point has historically paid off pic.twitter.com/tfz9mPcjSz — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) August 2, 2022

Populaire fondsen doen het beter

Zodra beleggers veel geld uit fondsen halen, is de kans op een mooie performance meteen minder, bewijst een gedegen en technische Amerikaanse studie.

Het is dus hopen op een warme zomer

The Eurozone economy beat expectations in the second quarter, as it grew by 0.7%. We expect the eurozone economy to enter a shallow recession in the winter, although the risks of a severe contraction due to an energy crisis have increased.#RaboResearchhttps://t.co/aYll7X6yQH pic.twitter.com/CJKQ6EdqXA — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) August 1, 2022

Welke energie-aandelen kopen de beste Europese fondsbeheerders?

Morningstar analyseert welke energiebedrijven er in de portefeuilles van de beste Europese fondsbeheerders zitten.

Goed nieuws van het containerprijsfront



Shipping costs falling at incredibly rapid rate … y/y change in cost to ship 40ft container from Shanghai to Los Angeles has dropped to -32%, lowest since start of pandemic pic.twitter.com/ZOfxw9ZQTk — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 2, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoge inflatie verdwijnt niet zomaar

Rabo-econoom Hugo Erken: "Het is verstandig dat het kabinet niet elke financiële tegenvaller met incidentele toeslagen wil repareren. Maar gericht beleid is wel degelijk nodig. Het lijkt er immers op dat de periode van prijsstijgingen toch langer duurt dan we van tevoren hadden gedacht, met als gevolg straks een blijvend fors hoger gemiddeld prijsniveau." Aan welke maatregelen denkt Erken dan?

De Nederlandse ongelijkheid valt reuze mee