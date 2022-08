Must read: verstandig dealen met een bearmarkt

Plus: Obligatiebeleggers hebben meer macht, signalen van speculatie, VS verkeert wel in een recessie, hedgefondsen zetten in op dalende koersen, en meer.

Klimaatbeleggen: "Obligatiebeleggers hebben meer macht"

Beleggers onderschatten volgens Ana Victoria Quaas, investment director bij Fidelity International, de rol van de obligatiemarkt in de strijd tegen klimaatverandering. "De obligatiemarkt is niet alleen veel groter dan de aandelenmarkt maar obligatiebeleggers kunnen hun kapitaal ook gerichter inzetten."

Signalen van speculatie

Bedrijven en fondsen doen beleggers vaak grote beloftes. In vijf gevallen gaan bij John Rekenthaler van Moringstar US de alarmbellen rinkelen.

Verstandig dealen met een bearmarkt

Vermogensbeheerder Capital Group vroeg zijn portefeuillebeheerders om de belangrijkste lessen van voorgaande bearmarkten te delen. Belegger.nl heeft het verhaal.

In dit kader heeft ook Novel Investors drie gouden tips. De belangrijkste: "Knowing how you react to asset price changes and extreme market swings is more important than chasing a holy grail strategy that doesn’t exist."

Eerste hulp bij paniekaanvallen

How often does the stock market decline? pic.twitter.com/gnPu8GPYBr — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) August 1, 2022

Lagere rente, hogere koersen

"Gezien de gedaalde rentes houdt de markt al rekening met mindere economische tijden." Martine Hafkamp analyseert.

Ja, de Amerikaanse economie verkeert waarschijnlijk al in een recessie

Robert J. Barro voor Project Syndicate: "The release of data showing that the US economy has contracted for two quarters in a row has triggered an intense semantic debate among economists, pundits, and political operatives. The Biden administration and many commentators are at pains to deny that the US is in a recession, but history is not on their side." Goed verhaal.

The last 4 times the spread between New Orders and Inventories in the ISM Manufacturing Index was this negative, the US was already in a recession. The 2001, 1990-91, and 1981-82 recessions never had readings this low.



Charting via @ycharts pic.twitter.com/2uaPhJ7HT7 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 1, 2022

Hedgefondsmanagers zetten in op dalende koersen

Hedge funds continue to press their short bets on S&P 500 … net futures positioning most negative since summer 2020 pic.twitter.com/ko4nJFLWTZ — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 1, 2022

Ook China heeft problemen

Don't expect the Chinese consumer to save the global economy. They have their own problems, like paying mortgages on a home they may never live in. #China #confidence #boycott pic.twitter.com/svr0rp21OJ — jeroen blokland (@jsblokland) August 1, 2022

Aandelen renderen beter dan woningrenovaties

Tenminste, dat geldt voor de VS. Ben Carlson weet meer.

Dure dollar doet veel opkomende landen pijn

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlands economisch beeld nagenoeg gelijk

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juli nagenoeg hetzelfde als in juni, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van juli presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Personeelstekort doet sluiten

"Wij zijn gesloten." Dit bordje prijkt deze weken op veel deuren van kledingboetiekjes, buurtsupers en snackbars. Want ook ondernemers en hun personeel gaan op vakantie, en er is niet zomaar vervanging. Sommigen moeten door personeelstekorten de deuren zelfs voorgoed sluiten. RTL Z bericht.

Vermogenden krijgen alleen in Nederland geld toe