Must read: vastgoed doet het beter dan aandelen?

Beleggers kopen terecht de dip

Renco van Schie van Valuedge heeft geen last van recessie-angst. "Voor mij is het glas momenteel meer dan halfvol."

Het gros van de beleggingsanalisten staat er anders in

De experts hebben gesproken. Men is heel somber, zo somber zien we het niet vaak. Slechts 21% van de experts verwacht een stijgende beurs. En 40% gaat van een dalende beurs uit. https://t.co/XAdRYjeZzC — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 31, 2022

Negatieve particuliere beleggers geven positief signaal af

7. Consumers hate stocks



They got it right in 2009, but patchy otherwise, mostly a contrarian bullish signal. Does go to show though the steady transition in mood ??????



h/t @sentimentrader via @LanceRoberts $SPX $SPY pic.twitter.com/WVrqAZn5os — Callum Thomas (@Callum_Thomas) July 30, 2022

Want obligaties renderen beter dan hedgefondsen

Joachim Klement van het Britse Liberum haalt in zijn laatste column hard uit naar beleggingsadviseurs die pensioenfondsen overladen met hedgefondsen.

De bizarre prijsvorming van goud

The trial of JPMorgan’s former head of precious metals has offered unprecedented insights into the trading desk that dominates the global gold market https://t.co/JvZxCz4HDK — Bloomberg Markets (@markets) July 31, 2022

Obligaties opkomende markten verkeren in een perfecte storm

MUFG analyseert EM in een 36 pagina's tellend rapport dat bijna helemaal uit grafieken bestaat. Zeer interessant!

Fed in spagaat

Martine Hafkamp: "Verdere inflatiebestrijding kan de economie een recessie in duwen. Maar als de Fed de inflatie laat voor wat het is om een mogelijke recessie te vermijden, zijn de poppen ook aan het dansen. Het lijkt een keuze tussen twee kwaden. De markten gaan vooralsnog uit van succesvolle inflatiebestrijding zonder dat daar een zware economische crisis op volgt." Goede column. Lees ook: Markt blij met Fed-besluit.

De ene centrale bank is de andere niet

Global Central Bank Update:

-Argentina hiked rates another 800 bps to 60%, highest since 2019. Still below the 64% inflation rate. pic.twitter.com/vOWjnbUZtG — Charlie Bilello (@charliebilello) August 1, 2022

The case voor herbalancering

Ben Carlson haalt er de beste en slechtste Amerikaanse beursjaren bij om sterk te pleiten voor een jaarlijkse herbalancering van de portefeuille.

Vastgoed doet het beter dan aandelen?

Joachim Klement over de subjectieve liefde van vermogenden voor stenen: "Apart from the real estate crash of 2007 to 2009, the majority of people said that equities were riskier than real estate, but real estate was more profitable than equities. But if you think about it, it will mean that by investing in real estate, you can systematically get higher returns for lower risk. Why bother with equities then?" IJzersterk verhaal.

China grootste slachtoffer deglobalisering

Dat waren de economische gloriejaren van China? "With the world beset by climate change, pandemics, and a shocking new war in Europe – to say nothing of mounting inequality and related social and political tensions – globalization’s defenses are in tatters. And China may well have the most to lose." Aldus Stephen Roach van Yale in een ingezonden stuk voor Project Syndicate.

Brexiteffect: handel met Ierland krijgt een boost

'There's no port lying idle': Brexit tumult is radically reshaping trade on the island of Ireland https://t.co/n3eUma7aF7 — CNBC (@CNBC) August 1, 2022

Op en neer stuiteren met bitcoin

#Bitcoin is up 40% from its low and down 65% from its high back in November.



What's your take on Bitcoin as an investment/asset class? pic.twitter.com/UZZLlVmFOJ — jeroen blokland (@jsblokland) July 30, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het is hopen op een warme winter