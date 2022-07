Must read: grote bedrijven stomen vrolijk door

Markt blij met Fed-besluit

Monetair econoom Edin Mujagic analyseert uitgebreid het laatste rentebesluit van de Fed. Hij begrijp dat de markten euforisch reageerden. Én: Het zou hem niet verbazen als de Amerikaanse centrale bank in 2023 overgaat tot renteverlagingen. Ook Morningstar heeft een duidelijke mening.

"There's never been a better time to buy stocks." - - Alan Greenspan, New York Times Business Section, January 4, 1973, one week before the start of a 45% decline. https://t.co/TLP6bBSxNa — Tom McClellan (@McClellanOsc) July 28, 2022

Niet waarde-aandelen doen het slecht, maar waarde-indices

Waarde-aandelen hebben geen al te beste reputatie. Dat ligt voor een belangrijk deel aan het feit dat hun benchmarks verkeerd zijn samengesteld, aldus de Institutional Investor.

Kansen in high yield ondanks inflatie- en recessiegevaar

PGIM Fixed Income denkt dat er op middellange termijn binnen high yield-obligaties voldoende mogelijkheden zijn om waarde te creëren. "Het aantal wanbetalingen zal niet zo groot zijn als tijdens vorige recessies."

Opkomende markten: Inflatie is niet het probleem

"Exchange rate weakness in the face of a strong U.S. dollar is a bigger concern for Asia than inflation." dat zegt Taimur Baig, managing director van DBS Bank in Singapore tegen CNBC.

Nieuw opkoopprogramma ECB is giftig

"It is unclear why the European Central Bank has introduced a new asset-purchase instrument instead of using its existing Outright Monetary Transactions facility. By shielding countries from both market forces and political commitments, the Transmission Protection Instrument risks destabilizing European monetary union." Dat schrijven enkele economen voor Project Syndicate.

Europese bedrijven lijken geen last te hebben van energiecrisis en recessievrees

As Europe edges toward a full-blown energy crisis and recession, its manufacturing giants are raking in the cash https://t.co/40qKjkTH8Q via @MonicaRaymunt @WillWilkesNews pic.twitter.com/n7Jpm8ZOkl — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) July 28, 2022

Ook de voedingsindustrie doet nog goede zaken

"Nu we afgelopen week de halfjaarcijfers hebben gezien van A-merkproducenten als Unilever (AS:ULVR), Danone (EPA:DANO) en Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) lijkt één en ander wel mee te vallen", schrijft Krist Plaizier van Fintessa.

Maar wat als bestaande orders zijn weggewerkt?

Top 4 beleggingsboeken

Hard omhoog, hard omlaag

Het is een opmerkelijke rente-ontwikkeling. De Nederlandse tienjaars volgt op de voet.

BOOM! #Germany's 10-year bond #yield is now down a whopping 100 basis points since mid-June. pic.twitter.com/QlCBdRY7w8 — jeroen blokland (@jsblokland) July 28, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De zin en onzin van stablecoins

Neerlands duurzaamste verzekeraar is?

a.s.r. is door de Eerlijke Verzekeringswijzer benoemd tot de duurzaamste verzekeraar van Nederland. Een score van 89% was voor a.s.r. ruimschoots voldoende om bovenaan het klassement te eindigen. VGZ (78%) en Achmea (74%) eindigden respectievelijk op de tweede en derde plek.

Nederlandse inflatie stijgt verder

Het dagelijks leven is wederom flink duurder geworden. Uit de eerste cijfers over de maand juli blijkt dat de inflatie uitkomt op 11,6 procent. In juni was dat nog 9,9 procent. Het CBS heeft de cijfers.