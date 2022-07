Must read: shortsellers weten het beter

In China straalt de economische zon wel

Terwijl de economische vooruitzichten van Europa en de VS guur zijn, klimt de Chinese economie uit het dal. Fidelity International is daarom overwogen China. Specifieke beleggingskansen?

Probleem voor China is wel de vergrijzing. Inmiddels loopt het aantal Chinezen voor het eerst daadwerkelijk terug.

Beleggende mannen raken sneller in paniek

Demografische factoren hebben grote invloed hebben op het beleggingsgedrag. Uit een omvangrijke Noorse studie kan een aantal interessante conclusies worden getrokken. Zoals: vrouwen met een hoge opleiding en veel beleggingservaring hebben de grootste kans op succes.

Het is een valkuil!

Morgan Stanley waarschuwt aandelenbeleggers. "Morgan Stanley’s Mike Wilson believes stocks are on a collision course with more pain due to the economic slowdown. The firm’s chief U.S. equity strategist and chief investment officer said on CNBC’s “Fast Money” that investors should resist putting their money to work in stocks despite the market’s post-Fed-decision jump." CNBC heeft het verhaal.

Yesterday's 4.1% rise in the #NASDAQ following the #FOMC meeting was the biggest one-day increase since April 2020, during the height of the #COVID crisis.#QQQ pic.twitter.com/ihRo50tRCE — jeroen blokland (@jsblokland) July 28, 2022

Onderwijl bericht Yahoo Finance dat Fed-watchers het optimisme van de markt niet delen. Volgens hen zal de Fed de rente waarschijnlijk meer verhogen dan nu door de markt wordt ingeprijsd. Dit is de analyse van ABN AMRO:

Stuurt de verkrapping door de Fed de economie van de Verenigde Staten richting een recessie. Een analyse van Bill Divineyhttps://t.co/9aMcieOAJ9 pic.twitter.com/9JLYjp7rj6 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 26, 2022

The case voor buy & hold

There are always reasons to sell.



Average annual return during this period was 10.88%. pic.twitter.com/DnFkBPlK1V — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) July 27, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Houd shortsellers in de gaten

"There is a large body of evidence demonstrating that short sellers are informed investors who play a valuable role in keeping market prices efficient—short-selling leads to faster price discovery." Sterke studie.

Eng tabelletje: dit zijn de inflatiecijfers wereldwijd

De meest duurzame bank ter wereld is?

BNP Paribas is uitgeroepen tot World’s Best Bank for Sustainable Finance door het internationale financiële tijdschrift Euromoney. Daarnaast sleepte de bank ook de global awards World’s Best Bank for ESG Data & Technology en World’s Best Bank for Corporates in de wacht. BNP Paribas noemt de awards een erkenning van de jarenlange inzet om duurzame financieringsoplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste ESG-standaarden.

High yield-obligaties zijn zwaar ondergewaardeerd

De volatiliteit heeft de spreads van high yield-obligaties tot extreme niveaus opgedreven, maar de fundamentals zijn volgens T. Rowe Price sterker dan de waarderingen doen vermoeden. "Zodra Europese high yieldspreads meer dan 600 bps hebben bereikt, volgen er doorgaans sterke rendementen."

