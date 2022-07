Must read: Ernstige energiecrisis dreigt

Ondergewaardeerde high yield-obligaties vragen opgeraapt te worden

De volatiliteit heeft de spreads van high yield-obligaties tot extreme niveaus opgedreven, maar de fundamentals zijn volgens T. Rowe Price sterker dan de waarderingen doen vermoeden. "Zodra Europese high yieldspreads meer dan 600 bps hebben bereikt (zoals nu), volgen er doorgaans sterke rendementen."

Onrust en rendement zijn duidelijk geen vriendjes

Drie kwartjes of meer

Met hoeveel kwartjes verhoogt de Fed vanavond de rente? Wat zijn de gevolgen voor de markten? Lees de analyses van BlackRock (de vermogensbeheerder is onderwogen aandelen) en Jan-Willem Nijkamp van Fintessa. Ook ABN AMRO heeft een mening:

Stuurt de verkrapping door de Fed de economie van de Verenigde Staten richting een recessie. Een analyse van Bill Divineyhttps://t.co/9aMcieOAJ9 pic.twitter.com/9JLYjp7rj6 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 26, 2022

De comeback van Chinese aandelen

Volgens Bin Shi, hoofd Chinese aandelen bij UBS AM, biedt de recente verkoopgolf van Chinese aandelen mooie kansen. "Chinese aandelen kunnen op de middellange termijn hoger koersen dan aandelen elders."

Het is gewoon niet waar

Pimco rekent af met vijf mythes over alternatieve beleggingen.

Barry Ritholtz gelooft niet in een harde landing

"The economy, corporate revenues, earnings, and consumer spending are to some degree path dependent. Households are in good shape and corporate balance sheets are very healthy. This is why I have such a hard time imagining anything much worse than a medium (worse than a mild) recession." Hier is de hele column.

In dit kader:

Indexeffect verdwijnt

Waarom het effect van toetreding tot een index steeds minder groot is.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Op weg naar een energiecrisis

Terwijl Rusland plannen maakt om de gastoevoer naar Europa verder af te knijpen, groeit de wereldwijde vraag naar LNG. Tankers om het vloeibare gas te vervoeren zijn schaars. "Het is een groot drama."

CNBC bericht ook over de energiecrisis: "Putin’s new gas squeeze condemns Europe to recession and a hard winter of rationing."

Europa zal moeten kiezen, schrijft Bo Lidegard voor Project Syndicate.

ABN AMRO is er duidelijk ook niet gerust op, zo blijkt uit een uitvoerige analyse.

Gasprijzen lopen weer hard op. Op deze grafiek staat de TTF-maandfuture. Een stijging van bijna 400% ten opzichte van een jaar geleden, toen de gasprijzen óók al opliepen vooruitlopend op een mogelijk krappe winter qua gasvoorraden. Let wel, het is eind juli. De winter is nog ver pic.twitter.com/lDAMl2qVFO — Hans van Cleef (@hansvancleef) July 26, 2022

Leren van crashes

Talloze beurscrashes zijn er al geweest en zullen er nog komen. Paul Kaplan, hoofd research van Morningstar in Canada, deelt wat hij daarvan heeft geleerd.

U wilt inflatie hedgen?

Lees dan eerst dit goede (Amerikaanse) verhaal.