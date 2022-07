Must read: dollarkracht houdt nog even aan

The case voor Europese aandelen

Ondanks de grote economische problemen van Europa (problemen productieketen, energiecrisis, renteverhogingen ECB) bieden Europese aandelen goede kansen, schrijft Nigel Bolton. De co-CIO van BlackRock’s Fundamental Equity Group voert drie redenen aan.

Euro-dollar-pariteit is logisch

Volgens Schroders blijft de dollarkracht nog even aan.



De euro staat op de rand van dollarpariteit: wat is er gebeurd en wat volgt er nog? Een formidabele samenloop van krachten duwt de #euro voor het eerst in 20 jaar in de richting van #pariteit met de #dollar. Lees meer: https://t.co/MShbckjOxy pic.twitter.com/BRLANHetdq — SchrodersNL (@SchrodersNL) July 25, 2022

Komende recessie is niet diep, maar wel langdurig

Door de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en verstoringen in toeleveringsketens is er de komende twee jaar een verhoogde kans op een recessie. Die zal niet zo diep zijn als de recessie tijdens de financiële crisis in 2008, maar wel langduriger, aldus ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Beleggingsimplicaties?

Nouriel Roubini is (uiteraard) minder optimistisch

Economist Nouriel Roubini said the US is facing a deep recession as interest rates rise and the economy is burdened by high debt loads https://t.co/QRGCiFI1K8 — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2022

Morningstar's vier favoriete Amerikaanse aandelen

Eentje daarvan is van een Nederlands bedrijf met een notering aan de Nasdaq.

Acht ongelofelijke beursfeiten

Financieel adviseur Thomas Koppelman heeft acht Amerikaanse beursfeiten op een rij gezet, waar menig belegger van achterover zal slaan. Hier nog een trits grafieken van 2022 die tegen de veel verkondigde 'beurswetten' ingaan.

De Fed doet het rustiger aan?

'The fed funds rate trajectory is no longer expected to reach 3.5%.' https://t.co/oEo8SmcWk3 via @SoberLook pic.twitter.com/oqguas71c5 — Jesse Felder (@jessefelder) July 25, 2022

The Market is currently pricing in continued Fed rate hikes through year end (to 3.25%-3.50%) but then a sharp reversal in policy with rate cuts in 2023 and 2024. pic.twitter.com/DEHypdpmC7 — Charlie Bilello (@charliebilello) July 25, 2022

Waarom de Chinese economie steeds dieper wegzakt

Het gaat ongebruikelijk slecht met de Chinese economie. En dat komt niet alleen door de oorlog in Oekraïne, vertelt RTL Z in een kort filmpje. CNBC heeft onderwijl ook rondgebeld. De meningen over de economische toekomst van China blijken sterk verdeeld.

China is currently about as rich as South Korea was in the mid 90s, or Poland was in the 00s. pic.twitter.com/tfYcQmu9T1 — Noah Smith ?????? (@Noahpinion) July 25, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Advies: uit tech, in zorg en telecom

Fund manager says another tech selloff is looming, and names the stocks to buy instead https://t.co/T94rRkzfrK — CNBC (@CNBC) July 25, 2022

Nieuw! Eén-aandeel-ETF

Hoe werkt het? Hoezo is het interessant? De uitleg is een tamelijk ingewikkeld Amerikaans verhaal.