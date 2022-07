Must read: consument ziet het niet meer zitten

Plus: hogere rentes gaan meer pijn doen, aandelen VS niet langer duur, recessie is erger dan inflatie, crash 1929 was eenmalig, en méér.

Een kleine kredietcrisis met grote gevolgen

Obligatiebelegger en columnist Hendrik Tuch is er niet gerust op. Het huidige restrictieve beleid van centrale banken kan flinke schade veroorzaken. "Zelfs een kleine kredietcrisis kan voldoende zijn voor een flinke correctie."

PE-sector goed gewapend tegen slechte tijden

De private equity-sector merkt van alle kanten dat de economische neergang is begonnen. Maar met een goedgevulde portemonnee, is er volgens Bain & Company geen reden tot zorg.

Gemiddelde Amerikaanse aandelenwaardering weer onder langetermijngemiddelde

Tenminste, als de winsten op peil blijven.

The average year-end P/E ratio for the S&P 500 since 1989 is 19.6. We entered the year 17% above that level and are now 4% below it.



Does that mean stocks are fairly valued? Only if you believe earnings aren't going to decline.



(note: using trailing 12 month operating EPS) pic.twitter.com/W18xZTe1ba — Charlie Bilello (@charliebilello) July 24, 2022

Bier hier!

Er wordt dit jaar veel meer bier gedronken dan de afgelopen jaren. De reden laat zich raden: door het opheffen van de coronabeperkingen wordt er vooral in de horeca weer meer genuttigd. Bierbrouwers zijn desondanks niet vrolijk.

Naargeestig grafiekje

Zijn consumentenbestedingen niet de motor van de economie?

Consumer confidence in Europe has never been worse. Pessimistic consumers are spending less. pic.twitter.com/jH2RYFu4UH — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 25, 2022

Liever inflatie dan een recessie

"Some experts say we need a recession to bring high inflation down. That's incorrect. Their model of the economy and views on what's causing inflation risk making a bad situation much worse." Goed verhaal!

Fundflows wereldwijd

The seasonality of sustainable fund flows https://t.co/fmpQhiCdor — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) July 25, 2022

Hogere rente, lagere koersen

"Rising borrowing costs and falling valuation from lower present values all contribute to the same result, lower prices. The hawkish Fed should lead to further declines in margin debt and less equity buying demand." Ofwel, wees niet verbaasd als de indices naar beneden gaan.

Goldman Sachs is nog negatiever over China

"Goldman Sachs slashed its earnings outlook for the MSCI China stock index to zero growth for the year, down from 4% previously, according to a report published late Thursday." CNBC bericht in een uitgebreid artikel. Vooral de problemen in de onroerend goedsector wegen zwaar.

Werken Russische sancties?

Vooral het militair-industrieel complex heeft er last van.

Crash 1929 was eenmalig

Iedere keer als de aandelenmarkt onderuit gaat, wordt er wel een keer gerefereerd aan de crash van 1929, zo’n beetje de heftigste economische gebeurtenis in de moderne geschiedenis. Maar het is onwaarschijnlijk dat we zoiets nog een keer zullen meemaken. Hier zijn de acht redenen.

Top-5 EMD-fondsen in lokale valuta: NN IP op 1

Geen grote verrassingen in het tweede kwartaal van 2022. De GBI-EM Global Diversified Index, de benchmark voor obligaties van opkomende landen in lokale valuta verloor 7 procent van haar waarde over de eerste helft van 2022 gemeten in euro’s. Morningstar heeft het verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Renteverhogingen alleen tackelen inflatie niet

"Because America's sky-high inflation rate is driven heavily by supply-side shortages, it will not be brought down by demand-suppressing monetary policies. The situation cries out for measures to ease supply-side bottlenecks and increase the number of available, willing workers." Dat schrijft Pinelopi Koujianou Goldberg voor opinieplatform Project Syndicate.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft voldoende buffer om te beleggen, maar doet dat niet

Terwijl beleggen in plaats van sparen honderden euro’s per jaar kan opleveren, zo bleek uit recent data-onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er volgt nadrukkelijk geen advies van de toezichthouder om te starten met beleggen, wel een aansporing voor aanbieders.