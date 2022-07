Must read: ECB vol in de vakantie-obligaties

ECB creëert een TiPI-schuiltent voor Italië

De ECB heeft een nieuw instrument gecreëerd; TPI (Transmission Protection Instrument). Dit wordt gebruikt om toenemende renteverschillen de kop in te drukken. Structurele marktmanipulatie in de eurozone dus, aldus Edin Mujagic.

Ze hebben al een naam, die obligaties die de ECB koopt

Italy’s crisis comes at an excruciating moment for the eurozone: ECB’s blanket purchases of Club Med bonds have long masked all sins & all misfortunes. Anaesthetised investors have been willing to overlook Eurozone's failure. ECB can no longer disguise it https://t.co/LG39ccVzjo pic.twitter.com/dRZPIVS8Qu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 22, 2022

Hoeveel afkortingen nu?

It’s getting ever-more crowded with abbreviations & acronyms in the ECB toolkit. OMT, TLTRO, PELTRO, CSPP, SMP, APP, PEPP, we now have TPI, the Transmission Protection Instrument.



However, most of them do the same thing just with more or less flexibilityhttps://t.co/Ur6nLeXRuh pic.twitter.com/Yqk2oFuLdM — jeroen blokland (@jsblokland) July 22, 2022

