Must read: heel veel aandelen- en obligatietips

Oorlog in Oekraïne is een game changer

BlackRock heeft de tien grootste geopolitieke risico's op een rij gezet. Ze hebben bijna allemaal direct of indirect te maken met de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het gevaar van deze oorlog is volgens BlackRock vergelijkbaar met dat van de Cubacrisis.

Het obligatieboodschappenlijstje van Capital Group

Capital Group ziet brood in obligaties uit emerging markets en in securitised debt. Investment grade begint ook aantrekkelijker te worden. Bij high-yield maant de vermogensbeheerder juist tot voorzichtigheid.

Pimco tipt juist obligaties, uitgegeven door financials.

Vijf ijzersterke businessmodellen

Het ene aandeel is het andere niet. Om het huidige fragiele beursklimaat goed door te komen, kiest Feike Goudsmit van Capital Group voor vijf soorten bedrijven die als portefeuille-anker dienen.

Schroders: nieuwe aandelenkansen



Waar liggen kansen in tijden van #stagflatie. Een vertragende groei en een stijgende #inflatie is een negatieve combinatie voor zowel de aandelen- als #obligatiemarkten. Toch ontstaan er kansen voor #beleggers in wereldwijde #aandelen.



Lees hier meer: https://t.co/X9io4PO6hW pic.twitter.com/zNtKvvxxaW — SchrodersNL (@SchrodersNL) July 13, 2022

Hedgefondsmanagers tippen...?

Als de markten in beweging zijn, zoeken beleggers naar houvast. Hedgefondsen kunnen een anker zijn. Zij beschikken vaak over insider-informatie en beleggen voor invloedrijke cliënten. Omor Ibne Ehsan beschreef voor InvestorPlace zeven aandelen die momenteel in de belangstelling staan van hedgefondsen.

Dit zijn de aantrekkelijkste aandelen wereldwijd volgens Morningstar

Morningstars Global Large-Mid Cap Pick List laat zien welke aandelen het aantrekkelijkst gewaardeerd zijn op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis. Het is een lange lijst.

Ook positieve verrassingen zijn goed mogelijk

Lees ook: Lagere inflatie kan opluchtingsrally ontketenen.

There are lots of signs that suggest the #selloff is overdone and markets could find a short-term bottom. #Expectations remain extremely negative, so "better than expected" becomes a higher probability. pic.twitter.com/maZdifjjVP — Lance Roberts (@LanceRoberts) July 20, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Maar eerst nog even wat pijn lijden

Short-term pain for long-term gains. Investors need to settle in for the long haul, says Bernstein. https://t.co/OKrf47tH3k — MarketWatch (@MarketWatch) July 20, 2022

Pensioenen een beetje omhoog

Ondanks alle onrust in de wereld staan de vier grootste pensioenfondsen van Nederland er financieel weer wat beter voor. De dekkingsgraden stijgen verder en dat is vooral dankzij de gestegen rente.

Een van de slechtste halfjaren voor financiële markten. Ruim eur 100 miljard beleggingsverlies voor vijf grote pensioenfondsen. En toch indexatie.

Daarom loont een conservatief pensioen beleid. https://t.co/veP6wBIPmg — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 21, 2022

Chinese vastgoedmarkt is een dingetje

ABN AMRO verlaagt economische verwachtingen voor China.

In our new China update:

??Growth forecast down for 2022, up for 2023

??Loan Prime Rates on hold, as expected

??More support for real estate sector needed/likelyhttps://t.co/AM8PFThYTP@ABNAMROeconomen @abmfn_bp5 — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) July 20, 2022

Spreiding met crypto's?

"If a high positive correlation with equities can be driven by something as unpredictable as retail investors’ trading habits, diversification can hardly be a sound rationale." Sterke studie.

Omgekeerde wereld?

Ceo's van grote beursgenoteerde bedrijven blijken hun beslissingen ook te baseren op de mening van beursanalisten.

Waarde dollar bepaalt EM-rendement