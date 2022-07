Must read: Reken niet op lagere olie- en gasprijzen

Analisten lopen flink achter de feiten aan

De angst voor een recessie is overal voelbaar, maar op basis van de winstverwachtingen van analisten is er niets aan de hand. Dat is geen reden om optimistisch te zijn, want aandelenstrateeg Thomas Bucher van DWS verwacht de komende maanden grote neerwaartse bijstellingen van de winstprognoses. Slechts enkele sectoren zijn een uitzondering.

Fondsmanagers zijn voorzichtiger dan voorzichtig

Quite the chart! The @BankofAmerica survey of fund managers shows risk aversion is on par with October 2008



via @SoberLook pic.twitter.com/fGIYHYNujB — Gregory Daco (@GregDaco) July 19, 2022

Niets doen is het beste

Proberen te profiteren van neergaande markten middels tactische beslissingen is volgens Vanguard een bijzonder slecht idee. Vasthouden aan een goed gespreide portefeuille pakt bijna altijd beter uit. Opzienbarend verhaal.

Het gaat niet goed met de grootste vastgoedmarkt ter wereld

China’s property developers are halting work on a growing number of home construction projects, as indicated by the gap between growth in the pipeline of new projects and current construction activity, now at its widest in a decade. pic.twitter.com/1LiNxvXmpB — Gavekal (@Gavekal) July 19, 2022

Beschouw goud als een valutabelegging

"Gold is one of those things that I feel better treating it as a currency and less of a commodity. You can argue fundamentally, and in business, that it is probably a commodity. And that’s fine. Strictly from a market analysis perspective, I’ve found that viewing it through the lens of a currency investor is the best way to approach Gold prices." Sterk verhaal.

Relevant nieuws voor aandeelhouders van Ahold

Britons are rushing toward low cost supermarkets as the cost of living crisis is worsening at record pace



Englandzuela pic.twitter.com/4gfwvfmVMa — ?????????????? (@AlessioUrban) July 19, 2022

Wat doet Mario?

Mocht de Italiaanse premier Mario Draghi inderdaad aftreden dan betekent dat slecht nieuws voor Italiaanse obligaties, meldt CNBC.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vooral de gasprijzen blijven hoog

Ook Jan-Willem Nijkamp van Fintessa heeft een mening over de olieprijs.



De energiecrises dreigen te verergeren.

??Krapte in de gasmarkt zal de prijzen hoog houden tot 2025-26

??Europese elektriciteitsprijzen rijzen de pan uit, maar sommige gaan nog hoger dan andere

??Olieprijzen tijdelijk lager tot onder de 100 USD/vathttps://t.co/6W8RgfrEvV pic.twitter.com/LIlniaAvAR — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 19, 2022

Het probleem met geconcentreerde aandelenportefeuilles

"Even at the decade horizon, just 47.7 percent of stocks outperformed one-month Treasury bills, just 49.2 percent had a positive lifetime holding period return, and the median lifetime return was -3.7 percent." Dat schrijft ETF-believer Larry Swedroe in een uitgebreid en rijk gedocumenteerd artikel.

Duurzame beleggingskansen in Japan

Japan is meer een ESG-leider dan een achterblijver. Onze beleggingsexperts leggen uit waar de sterke punten van #Japan op het gebied van duurzaamheid liggen, en waar er ruimte is voor verbetering. Lees hier meer: https://t.co/WQJEfLrC3u#ESG #duurzaamheid pic.twitter.com/qinJOdcnuT — SchrodersNL (@SchrodersNL) July 17, 2022

Daling huizenprijzen blijft nog even uit

Rabo-econoom Carola de Groot: "Voordat starters en middeninkomens kunnen profiteren van een aanzienlijk lager prijspeil op de huizenmarkt, is er dus nog een lange weg te gaan. En dan moeten ze in zo'n verslechterde economische omgeving wel hun baan weten te behouden." Lees de column.