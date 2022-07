Must read: het kan alle kanten uit

Alternatives zijn de oplossing

Pictet AM verwacht de komende vijf jaar lage rendementen op aandelen en obligaties. Vastgoed, infrastructuur, private debt en equity en grondstoffen bieden een meer dan aantrekkelijk alternatief. Maar pas op met olie- en gasbedrijven!

Professor in Finance Roelof Salomons rekent ondertussen voor de komende jaren op een reëel rendement van 2% voor een portefeuille die bestaat voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties.

Lagere inflatie kan opluchtingsrally ontketenen

Optimix verwacht dat de inflatoire druk later dit jaar iets zal afnemen. Voor de centrale banken kan dat aanleiding zijn om minder hard op de monetaire rem te trappen waardoor de kans op een opluchtingsrally toeneemt.

Het wordt spannend met de bedrijfscijfers

Lees de nieuwste column van Ralph Wessels, getiteld: Bevestigt het aankomende cijferseizoen de heersende recessieangst?

Looking at forward estimates for the S&P 500, reversions to the mean have been a powerful force historically. Is this time different? pic.twitter.com/QG0i0G3CDP — Lance Roberts (@LanceRoberts) July 18, 2022

Donderdag D-day

Dan neemt de ECB een rentebesluit (wordt het een of twee kwartjes) en wordt ook duidelijk of Nordstream 1 nog Russisch gas naar Europa vervoert. Lees de column van Martine Hafkamp.

Gas: Poetin aan het stuur, de EU op de achterbank

Hoe met minder of geen Russisch gas de komende winter door te komen? Hoe is Europa in deze situatie terechtgekomen? Waar gaat het met gas de komende jaren naartoe? Lees de ijzersterke analyse van Jilles van den Beukel.

Recessie is een zekerheidje

86% of investors are expecting a recession in Europe now, so it's consensus. pic.twitter.com/u9c3F0ks25 — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 19, 2022

Toekomst vermogensbeheer: Wie bindt de generaties X en Y?

Vermogensbeheerders kunnen hun omzet volgens een studie van Bain & Company in 2030 verdubbelen, mits zij nieuwe klantengroepen op de juiste manier weten aan te spreken. Vermogensbeheerders zullen daarnaast moeten kiezen voor schaalgrootte of specialisatie.

Kopen of verkopen?

My perspective on when to sell a stock. pic.twitter.com/yg4MGWrhUz — Vishal Khandelwal (@safalniveshak) July 17, 2022

Waar gaat het met de euro naartoe?

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is in de afgelopen weken flink gedaald. Dat kans Europa volgens RTL Z duur komen te staan. Monetair econoom Edin Mujagic denkt daar heel anders over. Volgens hem kan de euro weer naar 1,20 dollar.

Dit zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen

Morningstar brengt weer een maandelijks overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index.

Dit is het boodschappenlijstje van Morgan Stanley

Nederlandse namen?

Companies with the best business model according to Morgan Stanley: pic.twitter.com/x0D33NAKDK — Compounding Quality (@QCompounding) July 18, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Met de Nederlandse schuld zit het wel goed