Must read: Hopen op meevallende bedrijfscijfers

Bevestigt het aankomende cijferseizoen de heersende recessieangst?

Het is volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO, nog te vroeg om te stellen dat we al in een recessie zitten, ook al heeft de markt al een voorschot genomen op slecht nieuws. "De aankomende kwartaalcijfers kunnen daardoor meevallen."

Dat denkt ook CNBC: "Earnings could be an even bigger catalyst for stocks after the market’s wild ride on rate fears."

Het kan nog alle kanten op met aandelen

More evidence this is a chaotic market year: Estimates for the S&P 500's year-end level range from a 12% plunge to a 32% jump https://t.co/iCTsxfKM1X — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2022

Dat was de hoge inflatie?

Mark Rzepczynski, ceo van Amphi Research and trading, verwacht een snelle afname van de inflatie. De grondstoffenmarkten geven het goede voorbeeld met dalingen tot meer dan 50%.

UBS AM: Obligatiebeleggers mogen optimistisch zijn

Nieuw verkrappend monetair beleid en geopolitieke spanningen hebben dit jaar geleid tot scherpe rentestijgingen over de hele yieldcurve en een verhoging van de risicopremies. Volgens obligatiespecialist Tony Appiah bij UBS AM zijn er toch drie redenen tot optimisme voor obligatiebeleggers.

Amerikaanse consument trapt op de rem

ICYMI! US Real Retail Sales Growth is negative pic.twitter.com/swImTtWBjv — jeroen blokland (@jsblokland) July 16, 2022

Stijlrotatie naar waarde bezorgt duurzame beleggers een probleem

Beleggers hebben jarenlang hun geld richting groeiaandelen gemanoeuvreerd, maar ook die trend is over de eerste zes maanden van dit jaar gedraaid. Voor duurzame beleggers is dit problematisch, omdat er slechts een gering aantal duurzame fondsen voorhanden is die hun ESG-focus weten te combineren met een waardestijl. Ronald van Genderen van Morningstar weet meer.

Mamma mia!

Gelukkig hebben Italianen amper hypotheekschuld.

Good morning from #Italy, where public debt stood at €2.8tn in May, near record. The debt-to-GDP ratio is over 150%. Italy is home to almost a quarter of all #Eurozone debt. pic.twitter.com/joW4WNjpxx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 17, 2022

Speculeren met Cathie

Wat zijn aandelen om te kopen tijdens de dip in de markt? Mark R. Hake bespreekt zes aandelen die een grote plaats innemen in de portefeuilles van Cathie Wood. Het zijn aandelen waarvan de koers flink kan exploderen als de markt herstelt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vertrouwen hypotheekadviseurs in woningmarkt flink gedaald

De daling is volgens de onderzoekers van ING te verklaren door het gewijzigde beeld dat de respondenten hebben van de hypotheekrente, de huizenprijzen, de algemene economie en de moeite die zij moeten doen voor het aanvragen van een offerte. Met name de gestegen hypotheekrente heeft een sterke invloed op de daling: op dit punt daalde de index van 132 naar 28.

Voor de Amerikaanse economie is een dalende huizenmarkt het grootste probleem. "The Risk of Deflation is now Greater than the Risk of Prolonged High Inflation." Belangrijk verhaal.

Economische verslechtering in tweede helft van het jaar

Hosanna of rampspoed voor onze economie? Dit verwachten de experts, die RTL Z heeft geraadpleegd.

Cryptoblues

"From $25 billion to $167 million: How a major crypto lender collapsed and dragged many investors down with it." CNBC heeft het verhaal.

Het verschil tussen sparen en beleggen

15 timeless investing principles, visualized:



1: If you want to build wealth, you have to invest pic.twitter.com/5QXv3kXlFr — Brian Feroldi (??,??) (@BrianFeroldi) July 17, 2022